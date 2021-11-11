محافظ الجيزة يفتتح مشروعات تنموية بمركز الواحات البحرية

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مركز خدمة المواطنين المطور بقرية منديشة بمركز الواحات البحرية وذلك بعد تطويره بتكلفة مليون جنيه لتقديم خدمة متطورة وذلك تنفيذاً لخطة الدولة بتطوير مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمة متميزة.

مركز خدمة المواطنين مجهز بـ9 منافذ

وعقب الافتتاح تفقد محافظ الجيزة المركز الذي تم تجهيزه بعدد 9 منافذ مجهزة بأجهزة الحاسب الآلي والأدوات التكنولوجية وتوفير استراحة للمواطنين لخدمة حوالي 13.5 ألف مواطن وذلك لانجاز الخدمات المقدمة للمواطنين في وقت قياسي إلى جانب خدمة المواطنين المقيمين بقري «الزبو والحرص والمناجم والقبالة».

خدمة تموينية متميزة للمواطنين

وقال المحافظ، في بيان صحفي، إن المركز يقدم خدمة تموينية متميزة للمواطنين والتي تشمل «استخراج بطاقات وبدل تالف، بدل فاقد، مستجد فصل اجتماعى وإضافة الزوجة واستعلامات التفعيل وفصل الوفاة»، ويعد إضافة هامة للمكاتب التموينية بالواحات البحرية مشيراً إلى أنه من المستهدف تطوير 72 مركزا على مستوى محافظة الجيزة، وتم تطوير 22 مكتبا حتى الآن وجاري تطوير 10 مراكز خدمة مطورة أخرى خلال العام المالي الحالي 2021 /2022 .

وثمن المحافظ التعاون القائم بين محافظة الجيزة ووزارة التموين بهدف التيسر على المواطنين والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لهم بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.

افتتاح مركز الخدمات الإجتماعية بقرية منديشة

كما افتتح محافظ الجيزة مركز الخدمات الإجتماعية بقرية منديشة بتكلفة 1,8مليون جينه ومبنى الإدارة الاجتماعية بمدينة الباويطي بتكلفه 2,3 مليون جنيه لتيسير الحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة من خلال وزارة التضامن الاجتماعى بتلك القرى .

وشملت جوله المحافظ افتتاح اعمال إعادة تأهيل وتشغيل معمل انتاج طفيل الترايكوجراما بالواحات البحرية التابع لمعهد بحوث وقاية النباتات بقرية القصر والذي كان متوقفا منذ 10 سنوات ويعد أحد المطالب الهامة لأهالى مركز الواحات البحرية حيث تفقد المحافظ أروقة المعمل والتجهيزات المتنوعة به والذى يساهم بشكل كبير في عملية الإرشاد الزراعي لمواطني الواحات .

وعلى هامش جولة الافتتاحات شهد محافظ الجيزة فعاليات توزيع قافلة مساعدات للمواطنين شملت مواد غذائية وأدوية وبطاطين وأغطية وغيرها وذلك بالتعاون مع الجمعيات الاهلية .

كما استمع المحافظ لمطالب أهالي الواحات البحرية وأبرز المعوقات التي تواجههم مؤكدا حرصه على وضع حلول لكافة مشكلاتهم لتسهيل سبل المعيشة والذين عبرو عن سعادتهم بالتوسع فى انشاء المراكز الخدمية بالمدينة وحرص الدولة على توفير حياه أفضل لمواطنيها .

رافق المحافظ خلال الافتتاح إبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن، والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد، وطلعت حسن مدير مديرية التموين بالجيزة، والنائبة غادة علي عضو مجلس النواب، والدكتور صبري شاكر رئيس مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي.