تأجيل محاكمة متهم سرق محلا وأطلق النار على قوات الشرطة بحلوان لجلسة 9 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الخميس، حجز جلسة محاكمة المتهم «سلطان. م»؛ لإدانته بالقيام بعملية السرقة بالإكراه باستخدام أسلحة نارية بحلوان، لجلسة 9 فبراير 2022؛ للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل محمود الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبو العلا ومحمد شرف الدين محمد عبده ومحمود محمد عبدالمنعم زيدان، وأمانة سر محمد السنوسي وعمر عاشور.

بضائع وأموال وهواتف محمولة.. المسروقات

وكشف أمر إحالة المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم إلى محكمة الجنايات، أنهم بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، سرقوا المنقولات المبينة وصفا وقيمته بالأوراق وهي بضائع ومبلغ مالي وهواتف محمولة والمملوكة للمجني عليهم «علي أبو القاسم، أحمد محمد، أحمد أنور، ناجح محمد» وكان ذلك كرها عنهم بأن اقتحموا المتجر محل عمل المجني عليهم حاملين للأسلحة الناغ بنادق آلية، مهددين إياهم مطلقين للاعيرة النارية بطريقة عشوائية؛ مما تخلف عنه حدوث إصابتهم المبينه بالتقارير الطبية وشل مقاومتهم وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المنقولات والمتعلقات خاصتهم وفروا هاربين على النحو المبين بالتحقيقات .

استعمال القوة والعنف ضد ضباط الشرطة

كما استعمل المتهمون القوة والعنف مع أفراد القوة المعينه بالارتكاز الأمني المتواجد بدائرة قسم شرطة حلوان، بأن أطلقوا صوب القوات الأعيرة النارية من الأسلحة التي كانت بحوزتهم بنادق آلية لحمله بغير حق عن أداء عمل من أعمال وظيفته، وهو ضبطهم حال هروبهم بالمسروقات وقد بلغوا بذلك مقصدهم وتمكنوا من الفرار على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكد أمر الإحالة قيام المتهمين بسرقة سيارة نقل والمملوكة للمجني عليه أسامة حسن، كرها عنه وعقب ارتكابهم لجريمة سرقة المتجر بأن أشهروا في وجهه الأسلحة النارية التي كانت بحوزتهم، وأطلقوا منها أعيرة نارية لبلوغ مقصدهم؛ مما تخلف عن حدوث إصابتهم المبينة بالتقرير الطب،ي إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لارادتهم فيه إلا وهو تخلص المجني عليه من مفاتيح السيارة وتمكنه من الفرار على النحو المبين بالتحقيقات.

إطلاق أعيرة نارية وترويع الأهالي

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة نارية وهي بنادق آلية ذخائر مما تستعمل فيها، والتي لا يجوز بحيازتها أو إحرازها، كما أنهم استعرضوا القوة والعنف قبل المجني عليهم سالفي الذكر وأهالي المنطقة بمحل الواقعة بقصد الترويع والتخويف، بأن أطلقوا الأعيرة النارية من الأسلحة النارية التي بحوزتهم حال ارتكابهم واقعة سرقة المتجر، وكان من شأن ذلك بث الرعب والفزع في نفوسهم وكدر أمنهم، كما اتلفوا عمدا سيارة شرطة جراء تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع أفراد الشرطة بالارتكاز الأمني، وأتلفوا عمدا المتجر الخاص للمجني عليه علي أبو القاسم حال ارتكابهم واقعة السرقة.