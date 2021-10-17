ضبط متهمين ارتكبا 3 وقائع سرقة بالإكراه في مصر القديمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، من القبض على متهمين اثنين، لأحدهما معلومات جنائية، لاتهامهما بارتكاب 3 وقائع سرقة حقائب السيدات بمصر القديمة، تحت تهديد السلاح، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات مع المتهمين.

بلاغ من سيدة

وتلقى رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا من إحدى السيدات، قالت فيه إنه حال سيرها بمدينة الفسطاط دائرة القسم فوجئت بشخصين يستقلان مركبة «توك توك» قاما بتهديدها مستخدمين سلاح أبيض، واستوليا على حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالى، وبعض الأوراق، وذلك بطريق الإكراه، وتحت تهديد سلاح أبيض «سكين» كانت بحوزتهما، ولاذا بالفرار، بعد ارتكاب الواقعة.

أحدهما مُسجل

وباشر رئيس مباحث مصر القديمة ومعاونوه، التحريات وجمع المعلومات حول الحادث، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين- لأحدهما معلومات جنائية- ويقيمان بدائرة قسم شرطة دارالسلام بالقاهرة، وتم إعداد مأمورية للقبض عليهما، بعد رصد وتحديد أماكن ترددهما وتواجدهما.

القبض عليهما

وبعد تقنين الإجراءات الأمنية، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما مركبة «التوك توك» المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبحوزتهما الحقيبة الخاصة بالمجنى عليها وسلاح أبيض «سكين» المستخدمة في تهديد المجني عليها أثناء ارتكاب الواقعة.

تشكيل عصابي و3 حوادث

وبمواجهة المتهمين بعد ضبطهما، اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة حقائب السيدات بأسلوب «الخطف»، واعترفا بارتكاب الواقعة المُبلغ بها من المجني عليها، وكذا حادثين بذات الأسلوب، كما أرشد المتهمان عن مسكنهما وتم ضبط الحقيبتين المستولى عليهما وبداخلهما المتعلقات الشخصية وبعض الأوراق «دون المبالغ المالية» وأقرا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجني عليهن تعرفن على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.