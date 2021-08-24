استغاثة طالب.. لصوص حاولوا سرقة «التوكتوك» بالإكراه في الدقهلية

تمكنت مباحث مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، قبل قليل، من ضبط عامل، اشترك مع آخر، مضبوط في محاولة سرقة «توكتوك» بالإكراه تحت تهديد السلاح، في «عزبة شرارة»، بدائرة المركز، إلا أن قائد «التوكتوك» استغاث بالأهالي، الذين تمكنوا من ضبط أحدهما، بينما فر الآخر، بعد استيلائه على الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، وتمكن ضباط المباحث من تحديد المتهم الهارب وضبطه، وأرشد عن مكان الهاتف المحمول.

ورود بلاغ بالقبض على شاب حاول سرقة «توكتوك»

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة السنبلاوين بضبط أهالي «عزبة شرارة»، دائرة المركز، أحد الأشخاص، وفرار آخر، حال محاولتهما سرقة «توكتوك» من قائده بالإكراه تحت تهديد السلاح.

تفاصيل تعرض شاب لمحاولة سرقة «توكتوك»

وتبين من الفحص، بأنه حال استقلال كل من «علاء م. ي.»، 21 سنة، حاصل على دبلوم صنايع، وآخر يُدعى «محمد ص. أ.»، وشهرته «نوفل»، يقيمان ببندر تمي الأمديد، مركبة «توكتوك» بدون لوحات معدنية، قيادة المدعو «عبد الله السيد زغلول سليمان»، 14 سنة، طالب بالصف الثاني الاعدادي، ومقيم بقرية «كفر الأمير»، دائرة مركز تمي الأمديد، لتوصيلهما إلى مدينة السنبلاوين، وأمام «عزبة شرارة»، دائرة مركز السنبلاوين، حاولا التعدي عليه بآلة حادة «سكين»، والاستيلاء على المركبة خاصته، إلا أنه استغاث بالمارة، فتمكنوا من ضبط الأول وبحوزته السكين، بينما فر الثاني هارباً، بعدما استولى على الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، واعترف المتهم الأول بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب.

وبتقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين من ضبط المتهم الهارب، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبإرشاده تم ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.