أسعار البطاطين في الأسواق.. تبدأ بـ180 جنيها

مع بدء موسم الخريف وانخفاض درجات الحرارة، بدأ البعض البحث عن أسعار البطاطين في الأسواق المحلية استعدادا لموسم الشتاء، بعد تحذير الخبراء بأنّه سيكون شديد البرودة هذا العام.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» في جولة لها بالأسواق الشعبية والمحلية من خلال أحد الباعة، أسعار البطاطين في الأسواق والتي تختلف حسب اختلاف الحجم والوزن والشكل، وذلك استمرارا لسلسة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

أسعار البطاطين في الأسواق

- تراوح سعر بطانية كوري مقاس 9 كيلو مقاس 220x240 بين 750 و800 جنيه.

- تراوح سعر بطانية سرير كوري 10 كيلو بين 900 و1200 جنيه.

- تراوح سعر بطانية تركي 3.5 كيلو مقاس 220×240 بين 500 و600 جنيه.

- تراوح سعر بطانية كوري بوزن 8 كيلو مقاس 220×240 بين 550 جنيهًا و750 جنيهًا.

- تراوح سعر دفاية سرير مايكروفايبر مقاس 200×200 سم بين 350 و450 جنيهًا.

- تراوح سعر بطانية كوري 12 كيلو بين 1200 و1400 جنيه.

- تراوح سعر بطانية قطيفة طبقة واحدة فرو عالي بين 400 و500 جنيه.

- تراوح سعر بطانية أكليرك طبقة واحدة مقاس 220×240 سم بين 450 و550 جنيهًا.

- وسجل سعر بطانية شهد مقاس 220×240 سم، 3 كيلو متعدد الألوان نحو 320 جنيها.

- ووصل سعر بطانية قطيفة حفر ليزر مقاس 220×240 سم متعددة الالوان نحو 215 جنيها.

- وسجل سعر بطانية مورانو سيلفر مقاس 220×240 سم متعددة الالوان نحو 449 جنيها.

- جاء سعر بطانية فرو ساراتوجا مقاس 210×240 سم برتقالي نحو 180 جنيها.

- أخيرا سجل سعر بطانية رحاب جولد مقاس 240×220 سم 2 كيلو نحو 219 جنيها.