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بروتوكول لتوفير العمالة لمشروعات الوادي الجديد

كتب:

الوطن
10:13 م | السبت 30 أكتوبر 2021
محمد سعفان، وزير القوى العاملة

محمد سعفان، وزير القوى العاملة

وقّعت مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد بروتوكول تعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة، وشركة أوراسكوم للإنشاءات فى مجال التدريب المهنى لشباب الخريجين لتوفير العمالة الفنية الماهرة للعمل فى مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» داخل المحافظة. وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة: إن البروتوكول يأتى فى إطار مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتوفير العمالة الفنية الماهرة للعمل داخل محافظة الوادى الجديد، للنهوض بالشباب ورفع مستوياتهم المهارية فى مختلف قطاعات العمل، من خلال مراكز التدريب المهنى التابعة لوزارة القوى العاملة فى محافظات الجمهورية لتدريب الشباب على المهن التى تحتاجها سوق العمل، وفى إطار التعاون مع منشآت القطاع الخاص الموجودة داخل تلك المحافظات.

وفى سياق متصل، تابع «سعفان» سير عملية التدريب بمراكز التدريب المهنى بالمحافظات، فضلاً عن التدريب بالوحدات المتنقلة، موضحاً أنه يتم نقل هذه الوحدة كل 3 أشهر من قرية إلى أخرى على مستوى الـ27 محافظة، وذلك ضمن مبادرة «مهنتك مستقبلك» فى قرى ونجوع المحافظات.

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