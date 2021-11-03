رئيس جامعة طنطا يودع أعضاء قافلة الوادي الجديد

شهد الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، اليوم الأربعاء، إطلاق قافلة طبية كبرى من الجامعة إلى محافظة الوادى الجديد، حيث وجه فريق القافلة الطبىة بتقديم الرعاية الطبية على أعلى مستوى لأبناء الوادي، وصرف كافة الأدوية بالمجان.

وأكد رئيس جامعة طنطا أن هناك أولوية لدعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، موضحاً أن القافلة تم إطلاقها بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء.

قوافل الجامعة تجوب المحافظة

وأوضح الدكتور محمود ذكي أن قوافل الجامعة تجوب القرى والمراكز الأكثر احتياجاً في الغربية، لتقديم الرعاية الطبية للمرضى، كما وصلت إلى المحافظات الحدودية في «حلايب وشلاتين وأبو رماد»، بالإضافة إلى محافظة مرسى مطروح.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجامعة أعضاء القافلة، قبل سفرهم، بحضور الدكتور حمدى شعبان، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الشبيني وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

15 تخصصاً و29 طبيباً

وأضاف رئيس الجامعة أن القافلة تضم 15 تخصصاً، و29 طبيباً لتوقيع الكشف الطبي وصرف الدواء وإجراء الجراحات بالمجان لأبناء الوادي الجديد يومى الخميس والجمعة القادمين في تخصصات (الباطنية – الجراحة العامة – القلب والصدر – الأنف والأذن – المسالك –العظام- الأورام – المخ والأعصاب – النفسية والعصبية – النساء والتوليد – الجلدية – الرمد – الأسنان – الأطفال – التخدير).