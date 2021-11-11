تحرير 3500 مخالفة مرورية متنوعة في حملات موسعة بكفر الشيخ

‏‎شنت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح العزب، مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف صلاح ، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ.

‏‎وأسفرت الحملات عن ضبط 3529 مخالفة بينها 1965 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز «كفر الشيخ ، سيدى سالم ،الحامول ، بلطيم ، دسوق»، حيث تم ضبط 23 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 12 مخالفة دراجة نارية، و60 مخالفة سير بدون تراخيص، 36 بدون رخص قيادة و 24 بدون رخص تسيير، و 1589 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.‏‎

حملة مرورية بـ5 مراكز

كما جرى تنظيم حملة مرورية بمراكز «كفر الشيخ ، سيدى سالم ،الحامول ، بلطيم ، دسوق»، حيث تم ضبط 22 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 12 مخالفة دراجة نارية، و60 مخالفة سير بدون تراخيص 35 بدون رخص قيادة و 25 بدون رخص تسيير، و 1515 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

محافظ كفر الشيخ يوجه بتكثيف الحملات

‎ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن، مشددا على استمرار الحملات لضبط المخالفين، فضلا عن التنسيق مع إدارة المرور للتواجد بالطرق الرئيسية والمحاور لتيسير الحركة المرورية.