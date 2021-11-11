بعد وفاته.. «الوطن» تعيد نشر حوار مع رئيس جنوب إفريقيا فريدريك دي كليرك

توفي، قبل قليل، فريدريك ويليام دي كليرك، آخر رئيس أبيض لجنوب إفريقيا، وعمل دي كليرك مع نيلسون مانديلا لإنهاء الفصل العنصري في البلاد، حيث امتدت ولايته من 1989 إلى 1994.

وتعيد «الوطن» نشر حوار أجري مع الرئيس الجنوب إفريقي فريدريك دي كليرك عام 2019، بمناسبة رحيله.

وإلى نص الحوار،

في 15 أكتوبر 2019، أرسلت «الوطن» بريدا إلكترونيا لمؤسسة «ف.د كليرك»، لطلب إجراء حوار مع الرئيس الجنوب الإفريقي السابق وليام دي كليرك، الذي يعد آخر رئيس أبيض لجنوب إفريقيا، للحديث عن تفاصيل علاقة الصداقة التي جمعته بنيلسون مانديلا؛ ليصل ردًا بالموافقة المبدئية وتحديد المحاور، وجرى الاتفاق على عدة أسئلة، وأُرسلت إلى مساعدة دي كليرك بريندا ستين، التي أكدت على أنه سيجيب عنها.

وأعقب تأكيد بريندا «شكرا لك على بريدك الإلكتروني، لقد استلمت رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك وسنرد لكنني لست متأكدة متى؟ برنامج الرئيس السابق دي كليرك ممتلئ للغاية ويسافر كثيرا لذا عندما يكون لديه وقت للعمل من خلال جميع المراسلات، على مكتبه الكثير من المراسلات، فإننا سنرسل لك الردود».

دي كليرك: التقيت مانديلا للمرة الأولى في 13 ديسمبر عام 1989

بدأت مشاركة نيسلون مانديلا في المفاوضات، منذ اجتماعنا الأول في 13 ديسمبر عام 1989، والتي توجت بتنصيبه رئيسًا لجنوب إفريقيا في 10 مايو 1994، وفي الفترة الفاصلة التقينا في مناسبات عدة، كمحادثات الكونجرس الوطني الإفريقي، منتدى التفاوض الوطني، والمؤتمرات الأدبية وكذا العديد من اللقاءات المباشرة، كانت العلاقات متوترة غالبا، بسبب العنف المجهول الذي سيطر على جميع أنحاء البلاد، لكن في ذلك الحين كان قادة المعارضة والأحزاب السياسية يخوضون مفاوضات حاسمة حول مستقبل بلدنا، وبعد تقاعدنا من السياسة أصبحنا صديقين، بحسب حديث الرئيس الجنوب إفريقي السابق فريدريك دي كليرك، في حواره لـ«الوطن».

لم يكن هناك شخص أفضل من دي كليرك للحديث عن نيلسون مانديلا، فالخصومة التي تتحول إلى صداقة تتسم بالصدق والنقاء، كما أن دوره لا يقل عما فعله مانديلا في جنوب إفريقيا، بل كانت الضغوط عليه كثيرة بسبب إنهاء نظام امتد لسنوات طويلة، لكنه فضل مصلحة بلاده عن السلطة.

قرار عملية التحول الدستوري في جنوب إفريقيا بدأ عام 1980

يقول دي كليرك: «كان قرار بدء عملية التحول الدستوري لجنوب إفريقيا نتيجة عملية التأمل العميق داخل قيادة الحزب الوطني الحاكم في تلك الفترة، حيث بدأت في وقت مبكر وتحديدا عام 1980، وتوجت في الاستنتاج بأن هناك حلًا عادلًا وقابلًا للتطبيق لمشكلات جنوب إفريقيا التاريخية المعقدة، وهذ الحل لا يمكن العثور عليه إلا من خلال الدخول في مفاوضات مع ممثلي جميع أطياف شعبنا على اعتماد جديد الدستور الذي من شأنه حماية حقوق جميع جنوب إفريقيا، أما عن توقيت المبادرة جاء بسبب التأثر بالتطورات الهامة في أوروبا، بما في ذلك سقوط برلين الجدار في نوفمبر 1989».

دي كليرك: اجتمعت سرا بمانديلا وكان لديه كرامة عظيمة

وعن كواليس الاجتماع الأول بينه وبين مانديلا، يوضح دي كليرك، أنه عقد أول اجتماع مع نيلسون سرًا في مكتبه بمدينة كيب تاون في الثالث عشر من ديسمبر عام 1989، وكان أطول من المتوقع وكان لديه كرامة فطرية عظيمة منبثقة من ولادته كعضو في منزل «تيمبو الملكي»، ومن نضاله الطويل لتحقيق العدالة لشعبه، لم نناقش أي مسائل جوهرية، ولكن كلانا توصل إلى استنتاج مفاده أننا سنكون قادرين على القيام بالعمل سويا.

في الثاني من فبراير عام 1990، رفع دي كليرك الحظر المفروض على حزب المؤتمر الوطني الإفريقي والحزب الشيوعي الجنوب إفريقي والمؤتمر الإفريقي الشامل، وفي 11 فبراير أطلق سراح نيلسون مانديلا، لتعقد فيما بعد مفاوضات مع مانديلا وزعماء الأحزاب الأخرى من أجل إنهاء الفصل العنصري بطريقة سلمية والانتقال إلى الحكم الديمقراطي.

وتوجت جهود الصديقين حديثا العهد مانديلا ودي كليرك، بجائزة نوبل للسلام عام 1993، لإخراجهما البلاد من دائرة الصراع بين المواطنين البيض وأصحاب البشرة السمراء، ويسترجع فريدريك ذكرياته مع الجائزة: «لقد تفاجأت وتشرفت حينما أبلغوني أنني منحت جائزة نوبل للسلام جنبا إلى جنب مع نيلسون مانديلا، أنا أقدر الجائزة بسبب الاعتراف بذلك، فالجائزة لم تكن لي في المقام الأول بل لجميع الأشخاص الذين دعموا بكل أمانة بحثنا عن حل عادل وسلمي لمشكلات جنوب إفريقيا المعقدة».

بعد انتخابات 1994، جرى تعيين فريدريك دي كليرك كنائب ثاني للرئيس في حكومة مانديلا، وفي عام 1996 انسحب أعضاء الحزب الوطني الآخرون من مناصبهم الوزارية من أجل تأسيس الحزب الوطني كمعارضة فعالة لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي، ليتقاعد دي كليرك من العمل السياسي عام 1997.

وفور إعلان وفاة نيلسون مانديلا، قال دي كليرك: «أكبر إنجازات نيلسون هو توحيد جنوب إفريقيا والسعي إلى المصالحة بين السود والبيض في عهد ما بعد سياسات العزل العنصري، كان موحدا عظيما ورجلا فريدا جدا في هذا المجال فوق كل شيء آخر فعله، هذا التركيز على المصالحة كان أكبر ميراث تركه، كان إنسانا وعطوفا تمكن من تفهم مخاوف الأقلية البيضاء في جنوب إفريقيا أثناء الانتقال إلى الديمقراطية».

ويختتم الرئيس الجنوب إفريقي السابق، حديثه لـ«الوطن»: «أقضي معظم وقتي في العمل ضمن مؤسستين ساعدت في تأسيسهما، الأولى مؤسسة كليرك في جنوب إفريقيا والتي تعد مكرسة للنهوض في جنوب إفريقيا ودستورها، وتعزيز العلاقات الإيجابية بين مجتمعاتنا، والمؤسسة القيادة العالمية التي يوجد مقرها في أوروبا».