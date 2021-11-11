كشف غموض واقعة العثور على جثة طفل بالإسماعيلية: المتهم صديق والده

كشفت وحدة مباحث التل الكبير بالاسماعيلية برئاسة المقدم محمد فؤاد، لغز العثور على جثة طفل في عقده الثاني من العمر، بأرض زراعية، حيث تبين أن صديق والده أقدم على قتله بعد اختطافه وطلب فدية من والده.

بلاغ للأجهزة الأمنية بتغيب الطفل

وكان اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من مركز شرطة التل الكبير بورود بلاغ من أسرة الطفل «أحمد.م»، 13 عامًا مقيم بمنطقة البعالوة التابعة لمركز التل الكبير، بتغيبه عن المنزل.

وكثفت المباحث الجنائية برئاسة اللواء طلعت عبد الهادي مدير مباحث الإسماعيلية أعمال البحث والتحري حول الواقعة، وشكلت المباحث الجنائية فريق بحث ضم العقيد محمد فيصل رئيس فرع غرب وضباط البحث الجنائى بمركز شرطة التل الكبير لفك اللغز.

العثور علي جثة الطفل

وعثرت الأجهزة الأمنية علي جثة الطفل بمنطقة زراعية قرب عزبة أم مشاق التابعة لمركز ومدينة التل الكبير، وتحفظت على الجثة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بنقلها إلى ثلاجة مستشفى التل الكبير وانتداب الطب الشرعي لفحص الجثة وبيان سبب الوفاة.

القبض علي الجاني

ونجح ضباط وحدة مباحث التل الكبير برئاسة المقدم محمد فؤاد ومعاونوه النقباء «محمود مأمون وأحمد ايهاب ويوسف الحفناوي وأحمد ممدوح»، في إلقاء القبض علي المتهم ويدعى «س.م.م»، في الثلاثينيات من العمر عامل في أسواق الجملة.

وبحسب مصادر أمنية، فإن المجني عليه كان يعمل مع المتهم واحتجزه لطلب مبلغ مالي من والده فيما أخطرت الشرطة النيابة العامة لتولي التحقيقات، ويناقش فريق من النيابة العامة المتهم لمحاولة معرفة سبب ارتكابه للواقعة وكيفية ارتكابه لها ومكان إخفاء الطفل طوال الأيام الماضية.