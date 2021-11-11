طريقة التسجيل في مبادرة إنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية.. 7 معلومات

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان المصرية، فيديو توضيحي لطريقة التسجيل والاستفادة من مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية، وقالت «الصحة» في فيديو معلوماتي: «سجّل في المبادرة من خلال عمل مسح للـ QR Code الموجود في الفيديو».

وذكرت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، خطوات التسجيل لإنهاء «قوائم الانتظار» التي تعد واحدة من أهم الأزمات التي تواجه الفئات الفقيرة التي تحتاج إلى إجراء جراحات خطيرة عاجلة أو علاج أمراض القلب والكلي أو الكبد وغيرها.

وتستعرض «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، طريقة التسجيل في مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، التي ذكرتها الوزارة كما يلي:

خطوات التسجيل في مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

يمكن تسجيل بياناتك إلكترونيا عبر موقع وزارة الصحة للخدمات الإلكترونية.

يمكن التسجيل في مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار للمرضى ضمن حملة 100 مليون صحة، للمرضى الذين لديهم بطاقات تأمين صحي أو ليس لديهم.

يتم الكشف عليك من قبل لجنة متخصصة، وتقوم المستشفى بالتواصل معك، وتحدد لك ميعاد إجراء العملية.

وعلى الشخص المريض الذي لا يمتلك بطاقة تأمين صحي أن يتوجه إلى أقرب مستشفى حكومي، حيث يتم إجراء الكشف عليه وعرض حالته على لجنة متخصصة.

وتتواصل المستشفى مع المريض، ويتم خلالها تحديد ميعاد الفحص، وموعد إجراء الجراحة.

مرضى التأمين الصحي تعرض حالتهم على لجنة متخصصة

وبالنسبة للمريض الذي له «تأمين صحي» فيجب عليه أن يتوجه إلى أقرب لجنة تأمين صحي، وبعدها يتم الكشف على المريض وعرض حالته على لجنة متخصصة، وبعدها تتواصل المستشفى مع المريض لتحديد ميعاد الفحص، وموعد إجراء الجراحة.

وفي سياق متصل، نوهت وزارة الصحة، إلى أنها تستقبل استفسارات وبيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300.