إجراء 7197 عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة أجرت 7197 عملية جراحية بمختلف التخصصات، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «للقضاء على قوائم الانتظار»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وحرصا على سلامتهم وصحتهم.

وأوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم إجراء 7197 عملية مجانية في مختلف التخصصات منذ بداية العام الحالي 2021 حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، منها 3696 عملية جراحة عيون، 871 جراحة مخ واعصاب، 503 عملية جراحة الأورام، 1329 قسطرة قلبية، 273 قلب مفتوح، 424 جراحة العظام، 100 جراحة اوعية دموية، و حالة قسطرة طرفية، وحالة قسطرة بالمخ، مشيراً إلى انه تم التوجيه بتسهيل المعوقات وتوفير الوقت وحل المشكلات التي تواجه المواطنين في ضوء تفعيل المبادرة الرئاسية.

17 مستشفى بمبادرة قوائم الانتظار

من جانبها، أشارت الدكتورة ايرينى عادل نجيب مسئول قوائم الانتظار بمديرية الصحة، أن المبادرة تتم بمشاركة 17 مستشفى داخل المحافظة تشمل «مستشفى المنيا العام، مستشفى رمد المنيا، مستشفى ملوى التخصصي، مستشفى التأمين الصحي، مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط، مركز اورام المنيا، مستشفى المنيا الجامعي، مستشفى جامعة المنيا التخصصي، مستشفى القلب والصدر الجامعي، مستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا، مستشفى مصر المحبة، مستشفى الراعي الصالح بسمالوط، مستشفى دار الهلال التخصصي، مركز النيل الدولي للعيون مستشفى ملوى التخصصي»، وتم اضافة مستشفى سمالوط النموذجي ومستشفى المنيا الوطني ومستشفى الصفوة ببنى مزار.