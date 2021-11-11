20 خدمة من وزارة التضامن لذوي القدرات الخاصة.. منح دراسية وتوظيف

تعمل الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية على توفير 20 خدمة من وزارة التضامن لذوى القدرات الخاصة، وذلك فى إطار دورها المجتمعي والخدمي على تقديم الرعاية للفئات الأولى بالرعاية من ذوى القدرات الخاصة، بدءا من الاكتشاف المبكر للإعاقة، والدمج المجتمع لهم، مرورا بإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة، والتأهيل بمراكز التأهيل المنتشرة على مستوى الجمهورية.

التضامن توفر خدماتها لذوى القدرات الخاصة

وترصد «الوطن» 20 خدمة مقدمة من وزارة التضامن لذوى القدرات الخاصة، حيث تقدم الوزارة الدعم لذوى الإعاقة من الفئات الأولى بالرعاية من خلال تقديم الخدمات التالية:

- التعاون مع وزارة الاتصالات لإنشاء موقع إلكتروني لتوفير وتشغيل أشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل.

- توفير خدمات المكتبات السمعية، والخدمات التعليمية عن طريق تعليم الكتابة بطريقة برايل لذوي الإعاقة البصرية.

- توفير أجهزة تعويضية وأدوات مُعينة تتمثل في حواسب آلية ناطقة «لاب توب ناطق» للطلاب أصحاب الإعاقات البصرية.

- تقديم منح دراسية يتم صرفها على مرحلتين للطلاب أصحاب الإعاقات البصرية.

- إصدار بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

- دمج 368 طالبًا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية في 9 جامعات مصرية، من خلال دعم أجور مترجمين لغة الإشارة.

- توفير الخدمات الطبية، وخدمات العلاج الطبيعي بأسعار مناسبة من خلال مراكز العلاج الطبيعي التابعة للوزارة والمنتشرة بالمحافظات.

- تقديم خدمات تنمية المهارات اللغوية والتخاطب بوحدات التخاطب.

- تقديم دعم نقدي لـ مليون و100 ألف شخص من ذوي الإعاقة بتكلفة تبلغ 5 مليارات جنيه مصري.

- تقديم الخدمات التأهيلية لـ388 من حالات الشلل الدماغي بمركز الشلل الدماغي.

- تقديم خدمات التقويم المهني لـ2139 بمراكز التقويم المهني.

- توظيف الأشخاص من ذوي القدرات الخاصة بالتعاون والتنسيق مع الشركات والمصانع التابعة للقطاع الخاص.

- التعاون مع وزارة الإسكان لتخصيص 5% من الإسكان الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة.

تأهيل 1000 من ذوي الهمم لسوق العمل

- تطوير البنية التحتية لـ220 مكتب تأهيل على مستوى مديريات الجمهورية.

- دعمت وزارة التضامن الاجتماعي مكاتب التأهيل الاجتماعي لاستكمال الجهاز الوظيفي.

- وقعت وزارة التضامن بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية للاتصالات «we» بهدف تحسين مجموعة من الحزم التنموية.

- الانتهاء من ميكنة مكاتب التأهيل المنتشرة على مستوى محافظات لتسهيل الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

- زيادة رواتب العاملين 500 جنيه شهريًا بمكاتب التأهيل بتكلفة إجمالية 12 مليون و240 ألف جنيه.

- تدريب الأشخاص ذوى الهمم لتأهيلهم لسوق العمل، حيث تدرب شركة we عدد 1000 من ذوى الإعاقة لرفع كفاءتهم ودمجهم داخل سوق العمل.

- عمل قاعدة بيانات متكاملة ليس فقط لرصد أعداد ذوي الإعاقة، لكن لتكون بمثابة بانوراما متكاملة لخفض نسبة الإعاقة لأنه في حال تحليل البيانات مبكرا يمكن التخفيف من حدة الإعاقة.