وظائف شاغرة للخريجين في الحكومة.. متوافرة في شركة مياه و«التضامن»

بعد حصول الطالب على شهادة التخرج الخاصة به، يبدأ البحث عن وظائف شاغرة في الكثير من المؤسسات، سواء خاصة أو حكومية، وفي إطار حرص الحكومة على توفير فرص عمل للشباب، أعلن عدد من مؤسسات الدولة حاجتها لشغل وظائف بمرتبات مجزية للخريجين.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل الوظائف الشاغرة في المؤسسات الحكومية، والمتاح التقديم لها، وفق البيانات التي أعلنت بها تلك المؤسسات عن الوظائف الشاغرة، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الهيئة العامة للرقابة المالية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية وظائف شاغرة، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

- يجب أن يكون المتقدم للوظائف من خريجي إحدى كليات الحقوق.

- ألا يقل التقدير العام للمتقدم للوظائف المعلن عنها عن جيد ويفضل أن يكون حاصلا على دراسات عليا.

- يجب أن يكون المتقدم مقيدًا بنقابة المحامين بحد أدنى 3 سنوات وحد أقصى 10 سنوات.

- أن يكون الراغب في الالتحاق بالوظائف لديه خبرة في العمل بالمحاماة لدى الجهات الحكومية والهيئات الحكومية عن طريق التعاقد.

- يجب ألا يزيد سن المتقدم عن 28 عامًا عند التقدم.

وللتقديم في الوظيفة يمكنك الدخول عبر رابط موقع هيئة الرقابة المالية واستيفاء البيانات المطلوبة.

وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج وظائف شاغرة، وجاءت شروطها كالتالي:

- يجب أن يكون المتقدم للوظائف المعلن عنها بشركة مياه الشرب من الذكور فقط نظرًا لطبيعة العمل.

- من الضروري أن يجتاز الاختبارات التي تجريها الشركة للمتقدمين.

- يجب أن يكون المتقدم للوظائف للعمل كمحصل وقارئ من أبناء محافظة سوهاج.

- يجب أن يكون حاصلًا على دبلوم تجارة 3 سنوات، ودبلوم إدارة وخدمات 3 سنوات.

- يجب ألا يزيد سن المتقدم للوظائف شالاغرة في الشركة عن 35 عامًا في 1 نوفمبر 2021.

وظائف التضامن الاجتماعي

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي وظائف شاغرة للنساء، للعمل في وظيفة رائدات مجتمعيات بمكافأة شهرية تبدأ من 900 جنيها وتصل إلى 1300 جنيها، وجاءت التفاصيل كالتالي:

- يجب أن يكون المتقدم للوظائف من السيدات يتراوح سنهم بين 21 و 35 عاما.

- يجب أن تكون حاصلة على مؤهل عالٍ أو متوسط حد أدنى.

- أن يكون لديها رغبة كبيرة في العمل ومساعدة الأسر لتحقيق الحياة الكريمة لهم.

- أن تكون لديها شخصية قيادية ولديها القدرة على الإقناع والحفاظ على السرية.

- أن يكون لديها دراية كاملة عن استثمار الخدمات والإمكانات المتوافرة في البيئة المحيطة.