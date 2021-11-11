تفاصيل وظائف شاغرة في 5 بنوك.. أحدها لا تتطلب خبرة

أعلنت مجموعة من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، عن توافر وظائف شاغرة، للعمل لدى تلك المؤسسات البنكية، والتي تتطلب شروطا ومؤهلات يجب أن تتوافر في المتقدم للوظيفة، منها ما هو متعلق باللغة أو المؤهل الدراسي وكذلك الخبرات، وتستعرضها «الوطن» استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على النحو التالي:

وظيفة بنك HSBC

أعلن بنك HSBC عبر موقعه الرسمي على الإنترنت عن توافر فرصة عمل خالية به، وهي مساعد مدير الموارد البشرية - GSC Cair بشروط هي:

- المعرفة الواسعة بالسوق المصري أمر لا بد منه.

- المتحدثون باللغة العربية هم من يمكنهم التقديم.

- يفضل الحصول على شهادة في تخصص متعلق بالموارد البشرية.

- إتقان اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة وتحدثًا.

- مهارات كمبيوتر جيدة جدا بما في ذلك التفوق.

- القدرة على العمل تحت الضغط والجداول الزمنية الضيقة.

- القدرة على العمل ضمن فريق ومع جميع الموظفين، إذا كانت جميع المستويات في المنظمة.

- الاستعداد للتكيف والتغيير بشكل إيجابي.

- القدرة على تحديد الأولويات والتركيز على الإنجازات الرئيسية.

- تقديم نتائج عادلة لعملائنا والتأكد من أن السلوك الخاص يحافظ على التشغيل المنظم والشفاف للأسواق المالية.

وظيفة مصرف أبو ظبي الإسلامي

كما أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي، عبر حسابه الخاص على موقع «لينكد إن» عن وظيفة خالية، وهي محلل أمن معلومات الأعمال، بشروط جاءت على النحو التالي:

- بكالوريوس في هندسة الاتصالات أو علوم الكمبيوتر.

- الحد الأدنى من الخبرة: 1 - 3 سنوات من الخبرة في تكنولوجيا وأمن المعلومات.

- يفضل الخبرة المصرفية السابقة.

- الحصول علي شهادات الصناعة مثل CEH وISO 27001 وCISSP.. إلخ.

- تجربة أمن المعلومات.

- حوكمة تقنية المعلومات.

- المعرفة التنظيمية «CBE ،PCI،….».

- معرفة وخبرة الصناعة المالية.

- المعرفة باستمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث.

- إدارة المخاطر والعمل تحت الضغظ.

- مهارات اتخاذ القرار.

- مهارات التخطيط وإدارة الوقت.

- مهارات التواصل والتفكير الإبداعي.

- التوثيق والتنظيم وحل المشكلات والنزاعات.

وظيفة البنك الأهلي الكويتي

كما أعلن البنك الأهلي الكويتي عبر موقعه الرسمي عن حاجته إلى وظيفة مدير مساعد مخاطر الائتمان، بشروط هي:

- ما لا يقل عن 5 سنوات من الخبرة ذات الصلة في دور ائتماني.

- ضمان التنفيذ الفعال والدقيق.

- التواصل مع قائد فريق الشركة / شريك الأعمال لتنظيم المحفظة ذات الصلة.

- التأكد من دقة الأرقام التاريخية المقدمة ودقتها «معدل دوران الحساب والربحية التاريخية».

- ضمان دقة عرض ORR للعميل «شرط مطلوب للعميل»، مع الأخذ في الاعتبار أن الدرجات المقدمة تتوافق مع سياسة الائتمان ومتطلبات البنك المركزي المصري، وتسليط الضوء على أي انحراف عن المعيار المعتمد مسبقًا.

- التأكد من دقة التدفق النقدي ونماذج الإسقاط للتمويل المقترح على المدى المتوسط والطويل ضمن محفظته.

- التواصل مع قائد فريق الشركة للمخاطر الكامنة في المرافق المطلوبة.

- مراجعة ملخص مخاطر الائتمان والتوصية الأولية ثم تسليمه لرئيسه.

- مراجعة تقرير التحقيق الائتماني ومناقشة ملاحظات أعضاء الفريق والنقاط السلبية.

- زيارات وفحص العملاء الذين يعانون من مشكلات في الحسابات، ويوضحون مخطط إعادة جدولة للمبلغ المتبقي المستحق.

- التحكم في النسبة المئوية لكل قطاع لتجنب تركيز قطاع معين.

وظيفة البنك التجاري الدولي CIB

وعبر الموقع الرسمي للبنك التجاري الدولي CIB على الإنترنت، نوه إلى حاجته لـCAF PRESCREENER، بشروط هي:

- بكالوريوس تجارة أو إدارة أعمال أو محاسبة أو ما يعادلها.

- خبرة لا تقل عن 0 إلى 2 سنوات.

- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية، ومعرفة القراءة والكتابة لجهاز الكمبيوتر، ومهارات الاتصال.

- الإلمام الجيد بتطبيقات MS Office.

وظيفة البنك العربي

وأخيرا أعلن البنك العربي عبر حسابه الخاص على موقع «لينكد إن» عن حاجته إلى وظيفة مدير علاقات الشركات الصغيرة والمتوسطة، بشروط هي:

- جيد في اللغتين الإنجليزية والعربية.

- فهم شامل لمجموعة كاملة من المنتجات والخدمات المصرفية.

- القدرة على تطوير العلاقات مع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

- مهارات تحليلية والفهم الشامل للبيانات المالية.

- فهم ممتاز لممارسات الإقراض.

- مهارات ممتازة في التعامل مع الآخرين والتفاوض والاتصال.