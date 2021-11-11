وظائف شاغرة في بنك المشرق.. اعرف الشروط المطلوبة وكيفية التقديم

أعلن بنك المشرق عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، عن حاجته لوظائف شاغرة في فروع البنك العاملة بمصر، في إطار حرصه على توفير فرص عمل للشباب والخريجين من كليات التجارة وما يعادلها من شهادات.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، تفاصيل الوظائف الشاغرة في بنك المشرق والشروط المطلوبة، وفق الحساب الرسمي لبنك المشرق على موقع التوظيف «لينكد إن»، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة لوظائف بنك المشرق

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على الدرجة العلمية المطلوبة.

- أن يكون لديه خبرة عامين أو أكثر في العمليات المصرفية أو بطاقات الائتمان.

- أن يكون لديه الخبرة والمعرفة بالتبادل والتسويات المالية المكتسبة من خلال العمل في الوحدات في عمليات البطاقة.

- أن يكون لديه مهارات جيدة في استخدام الكمبيوتر.

- أن يكون لديه معرفة جيدة بمبادئ وأنظمة المحاسبة المالية.

- يجب أن يعمل المرشح في نفس الوظيفة الشاغرة لمدة عامين على الأقل.

مسؤوليات الوظائف المطلوبة

- يعالج الموظف رسوم التأشيرات الواردة والصادرة.

- يتابع حالات رد المبالغ المدفوعة المعلقة.

- يحافظ على التحديث بتعليمات رد المبالغ المدفوعة الجديدة الخاصة بالتأشيرة الدولية

- ينسق مع وحدة التسوية لنتائج قضايا رد المبالغ المدفوعة.

- تنزيل تقارير Vss لعرض حالات رد المبالغ المدفوعة والعرض المنعكسة.

- معالجة استرداد رسوم التأشيرة لمتابعة الحالات المعلقة.

- يعد MIS لحالات رد المبالغ المدفوعة.

وعلى الراغبين في التقدم للوظائف الشاغرة في بنك المشرق إرسال السيرة الذاتية الخاصة بهم عبر الحساب الرسمي للبنك، عبر موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، ثم التوجه للفرع الذي يحدد من جهة البنك، في حال القبول بالوظائف الشاغرة.