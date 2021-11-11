«الزراعة» و«فاو» تطلقان المنصة التفاعلية لمنتدى المزارعين

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، المنصة التفاعلية لمنتدى المزارعين، وذلك بحضور حوالي 135 مشاركا من عدة دول مختلفة، وذلك بحضور الدكتور عادل عبدالعظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية، والدكتور نصر الدين الحاج، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بمصر، وجان مارك فاوريس، المدير الإقليمي لبرامج منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وديجان جاكو، رئيس قسم الرقمنة والمعلوماتية منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

وخلال كلمته، أكد الدكتور عادل عبدالعظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية، على أهمية مشروعات التعاون المشترك بين منظمة الفاو ووزارة الزراعة في مصر، خاصة فيما تم بذله خلال العقود الماضية لزيادة الوعي للمزارع وتدريب المرشدين ورفع كفاءتهم، لتطبيق كل ما هو جديد، وذلك بعد بناء جسور الثقة مع المُزارعين من خلال ورش العمل وأيام الحقل والمدارس الحقلية.

وسائل إرشاد جديدة لزيادة الإنتاج الزراعي

وأشار إلى أنه مع الزيادة السكانية العالية زادت الرغبة في تبني وسائل إرشادية جديدة لزيادة الإنتاج الزراعي، حيث لم تعد الطرق الإرشادية التقليدية كافية لمواكبة التطورات المتسارعة، لافتا إلى أن من أهم هذه الطرق الإرشادية، الإرشاد الرقمي والذي يلقى الدعم الكامل من وزارة الزراعة، باعتباره وسيلة سريعة للإجابة على تساؤلات المُزارعين وإمداد المرأة الريفية المعلومة المفيدة في التوقيت المناسب.

وخلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أعرب الدكتور يوسف خميس، منسق أنشطة التطبيق الرقمي المفيد في الأغذية والزراعة، عن تحيات قطاع الإرشاد الزراعي، وشكره لمنظمة الفاو على التعاون الوثيق مع وزارة الزراعة بصفة خاصة، والذي أثمر عن إطلاق التطبيق الرقمي المفيد في نهاية عام 2019، متضمنا مجالات الموالح والتمور والدواجن والتغذية الصحية، فضلا عن ما قامت به منظمة الفاو بتدريب 89 مرشدا زراعيا على محتويات التطبيق لهذه المجالات الفنية، والذين قاموا بدورهم بعقد 18 ندوة إرشادية للترويج لهذا التطبيق والمحتويات الواردة به، وذلك في 7 محافظات، حيث شارك فيها عدد 327 سيدة ريفية و129مزارعا.

دعم الخدمات الإرشادية الرقمية

وأشار إلى أن إطلاق المنصة التفاعلية لمنتدى المزارعين تضيف قناة إرشادية تفاعلية تسهم في دعم الخدمات الإرشادية الرقمية التي يوليها القطاع اهتماماً كبيراً.

وقال الدكتور نصر الدين الحاج، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية، إن المنصة التفاعلية لمنتدى المزارعين يتم إدارته من خلال فريق من العاملين بالإدارة المركزية للإرشاد الزراعي والتابعة لقطاع الإرشاد الزراعي، حيث تمكن هذه المنصة المزارعين والمرأة الريفية من رفع تساؤلاتهم واستفساراتهم ليتم الإجابة عليها من قبل فريق الخبراء الفنيين لمركز البحوث الزراعية، والذي تم تشكيله من بين الباحثين بالمركز.

إدارة منتدى المزارعين بالجهود الذاتية

وأكد أنه بذلك تتم الاستدامة المستقبلية من خلال إدارة منتدى المزارعين بالجهود الذاتية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي دون أدنى تدخل من المنظمة، وهو ما يمثل ثمرة أخرى من الثمار الناتجة عن التعاون الوثيق بين منظمة الفاو ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والذي يزداد عاما بعد عام.