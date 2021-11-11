توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. أمطار رعدية وشبورة خفيفة والعظمى تصل لـ32

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا، يتضمن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في الفترة من غد الجمعة الموافق 12 نوفمبر الجاري، حتى الأحد الموافق 14 من الشهر ذاته.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن تشهد البلاد طقسًا معتدلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائلا للحرارة على جنوب سيناء، حارا على جنوب الصعيد، ويكون الطقس لطيفًا في أول الليل، مائلًا للبرودة في آخره وفي ساعات الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

ومن المتوقع أن تشهد البلاد تكوّن الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، وكذلك الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وفق بيان الأرصاد.

ونوه الخبراء بوجود أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال 72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 12 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 13 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 14 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.