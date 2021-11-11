كشفت وزارة الشباب والرياضة، عن موعد الفوج الرابع من قطار الشباب إلى الأقصر وأسوان، في فنادق عائمة 5 نجوم، وبالمدينة الشبابية بالأقصر، في الفترة من 19 إلى 26 نوفمبر 2021، وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية للوزارة عبر حسابها على فيس بوك، حيث أعلنت الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، فتح باب الاشتراك برحلة قطار الشباب إلى الأقصر وأسوان الفوج، وهو ما نعرض تفاصيله في السطور التالية.

تفاصيل الفوج الرابع من قطار الشباب إلى الأقصر وأسوان

- الإقامة في أسوان في فنادق عائمة 5 نجوم وبالمدينة الشبابية بالأقصر.

- الحجز والتسجيل يكون من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الشباب والرياضة.

- السن من 18 حتى 40 عاما ولا يسمح باصطحاب أطفال أو أسر نهائيا.

- من المقرر أن يكون التجمع لرحلة الذهاب بالقطار من محطة سكك حديد مصر- رمسيس بالقاهرة 3:30 عصرا يوم الجمعة الموافق 19 /11 /2021.

- وفي إطار تعريف الشباب بمعالم بلادهم والتيسير عليهم، تدعم تكاليف الإقامة والإعاشة والانتقالات ورسوم زيارة الأماكن السياحية المدرجة بالبرنامج.

- يكون الحجز الأولي عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الشباب والرياضة ولا يعتبر الحجز نهائيا إلا بعد السداد بمديرية الشباب التابع لها.

- قيمة الاشتراك (1000) جنيه للفرد الواحد وذلك بأسبقية الحضور للمديرية وليس بأسبقية التسجيل على الموقع.

- لا يجوز تبديل المشترك بآخر ولا يمكن رد قيمة الاشتراك في حالة التغيب عن الرحلة.

- يحق للوزارة إجراء أي تعديل أو تبديل أو حذف بالبرنامج أو أماكن الإقامة أو التوزيع بالقطار (رقم العربة ورقم المقعد) طبقا للظروف الطارئة وتوجيهات المشرفين بالرحلة.

- يشترط ارتداء الكمامة الطبية والالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء الرحلة.

- يمنع تماما التدخين في أماكن الإقامة أو المزارات أو وسائل الانتقال.

وشددت الوزارة على أنّ أي مخالفة لشروط الاشتراك أو تعليمات هيئة الإشراف أو عدم صحة البيانات أو وجود مخالفات أو قضايا أمنية سيتم مغادرة المخالف فورا على نفقته وبمعرفته وعدم استكماله الرحلة وعدم رد قيمة الاشتراك.