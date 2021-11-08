تفاصيل رحلة الشباب والرياضة إلى الأقصر وأسوان بفنادق عائمة

كشفت وزارة الشباب والرياضة، موعد الفوج الثالث من قطار الشباب إلى الأقصر وأسوان، في فنادق عائمة 5 نجوم، وبالمدينة الشبابية بالأقصر، إذ أعلنت الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، فتح باب الاشتراك برحلة قطار الشباب إلى الأقصر وأسوان الفوج الثالث، من 12 إلى 19 نوفمبر 2021.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات تفاصيل رحلات الشباب والرياضة إلى الأقصر وأسوان، وفق ما أعلنته الوزارة عبر حسابها الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

رحلات الشباب والرياضة إلى الأقصر وأسوان

لأول مرة هذا العام، ستكون الإقامة بالفنادق العائمة خمس نجوم في أسوان، بينما ستكون الإقامة بالمدينة الشبابية بالأقصر.

الحجز والتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الشباب والرياضة من هنا

(https://www.emys.app/youth/youth_train)

شروط وتفاصيل الاشتراك بالرحلة

أن يكون السن من 18حتى 40 سنة.

لا يسمح باصطحاب أطفال نهائياً أو أسر.

التجمع لرحلة الذهاب بالقطار من محطة سكك حديد مصر رمسيس بالقاهرة 3:30 عصرا يوم الجمعة الموافق 12 نوفمبر الجاري.

تدعم وزارة الشباب والرياضة تكاليف الإقامة والإعاشة والانتقالات ورسوم زيارة الأماكن السياحية المدرجة بالبرنامج.

يكون الحجز الأولي عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة ولا يعتبر الحجز نهائياً إلا بعد السداد بالمديرية.

تصل قيمة الاشتراك إلى (1000) جنيهاً للفرد الواحد والحجز يكون بأسبقية الحضور للمديرية وليس بأسبقية التسجيل على الموقع.

الإقامة بالمدينة الشبابية بالأقصر وبالفنادق العائمة ٥ نجوم بأسوان.

لا يجوز تبديل المشترك بآخر ولا يتم رد قيمة الاشتراك في حالة التغيب عن الرحلة.

يحق للوزارة إجراء أي تعديل أو تبديل أو حذف بالبرنامج أو أماكن الإقامة أو التوزيع بالقطار (رقم العربة ورقم المقعد) طبقاً للظروف الطارئة.

لابد من ارتداء الكمامة الطبية والالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء الرحلة.

يمنع التدخين نهائياً في أماكن الإقامة أو المزارات أو وسائل الانتقال.