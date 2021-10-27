التحليق أعلى معابد الأقصر وأسوان دعما للسياحة بختام مسابقة «الباراموتور»

اختتمت مسابقة «الباراموتور» أو «الطيران الشراعي» بمشاركة 20 متسابقًا من المحترفين من مختلف دول العالم، في سماء محافظة الأقصر

استمر السباق داخل محافظة الأقصر يومين كاملين، حيث حلق المتسابقون أعلى المناطق الأثرية في الأقصر، لدعم وتنشيط السياحة الرياضية بالمحافظة.

ومن المقرر استكمال السباقات داخل أسوان لتكون ختام جولتهم داخل محافظات الصعيد، عقب جولة مطولة طافت عددًا من المحافظات على مستوى الجمهورية.

متسابقو «الباراموتور» يحلقون أعلى المعابد

كشف منظم المهرجان الرياضي تامر نسيم في تصريحات صحفية، أن سباقات «الباراموتور» عادت مرة أخرى داخل المحافظات المختلفة بعد توقفها لعامين كاملين داخل المناطق السياحية، حيث طاف المهرجان محافظات الأقصر، الغردقة، مرسى علم، وأسوان، بهدف تشجيع النوع السياحي الجديد والسياحة الرياضية بشكل عام.

وأوضح أن متسابقي المهرجان حلقوا أعلى المناطق السياحية بمحافظة الأقصر منها «معابد الأقصر، الدير البحري، هابو، وادي الملوك والملكات» بالبر الغربي والشرقي بمشاركة حوالي 60 شخصًا من اللاعبين والمساعدين والحكام.

وأكد، أن السباقات أجريت داخل عدة محافظات وأثبتت نجاحها منها الفيوم والساحل الشمالي وأعلى منطقة الأهرامات بالجيزة، بمشاركة عدد من الطيارين المحترفين ممن حصلوا على مراكز عالمية في ممارسة رياضة «الباراموتور» في دول «البرازيل، الكويت، إيطاليا، فرنسا»، لذا تم استكمالها داخل المحافظات.

شروط الحصول على رخصة ممارسة «الباراموتور»

وعن شروط الالتحاق والحصول على الرخصة، كشف الحصول على رخصة من قبل الاتحاد المصري للمظلات يتطلب إجراء اختبارات بدنية وتدريب على الأرض لمدة 10 ساعات، بالإضافة للدراسة لمدة 4 ساعات نظريًا، وتنفيذ 5 طلعات بشكل منفرد حتى يتم اعتماد اللاعب ومنحه الرخصة مع عدم معاناته من الأمراض المزمنة مثل السكر أو الضغط أو القلب وأن يكون وزنه أقل من 100 كيلوجرام.