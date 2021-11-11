مؤشرات البورصة تغلق على ارتفاع جماعي بدعم من قرارات الحكومة التحفيزية

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات ختام جلسات الأسبوع، اليوم الخميس، 11 نوفمبر 2021، على ارتفاع جماعي، حيث أغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» مرتفعا بنسبة 0.81%، بعدما أنهى التعاملات عند مستوى 11573.14 نقطة، بعد الإعلان على حزمة من القرارات التحفيزية من مجلس الوزراء، لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI»، بنسبة 3.08%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2186.47 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، عند مستوى 3137.98 نقطة مرتفع بنسبة 2.72%.

مؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»

وارتفع مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 2.96%، ليغلق الجلسة عند 2048.19 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات، بلغت قيم التداولات 856.7 مليون جنيه، من خلال التداول على 346.6 مليون سهم، من خلال تنفيذ 38.433 ألف صفقة، كما شهدت الجلسة التداول على 197 سهمًا، إذ ارتفع 120 سهمًا، فيما انخفض 16 سهماً فقط، واستقر 61 سهمًا دون تغيير.

حزمة المحفزات ترتفع بالمؤشرات

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن حزمة المحفزات التي أعلنها الحكومة المصرية أمس، كان لها مردودا إيجابيا في جلسة اليوم، حيث أنهت جميع مؤشرات البورصة التعاملات على ارتفاع، واتجهت المؤسسات المالية الأجنبية والعربية والمصرية، نحو الشراء الأمر الذي انعكس على أداء الأسهم القيادية.

ويتوقع عيد، أن استقرار المؤشر الرئيسي عند أعلى مستوى الدعم الرئيسي 11400؛ يؤهله لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي 11600 نقطة، مع استمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء، وفي حال ظهور عمليات جني أرباح بالقرب من مستويات المقاومة الرئيسية يتجه المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى الدعم الرئيسي 11400.

وفيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»، فقد شهد أداءً إيجابيا أيضا بدعم من حزمة المحفزات، وقد انخفضت حدة الهبوط ومعاودة الصعود مرة أخرى مغلقا عند أعلى مستوى المقاومة الرئيسي 2160 بفضل الأداء الإيجابي لأغلب أسهم المضاربات والمتاجرة السريعة، التي شهدت هبوطا حادا في الفترة الأخيرة، واستقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 2160، يؤهل المؤشر السبعيني لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي، وهو 2200 ثم 2260، وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي، قد يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى الدعم 2160 ثم 2100.

رأس المال السوقي خلال جلسة اليوم

وفيما يخص تعاملات المستثمرين، خلال جلسة اليوم، اتجهت تعاملات المصريين والعرب للبيع بصافي 72.13 مليون جنيه للمصريين، و6.2 مليون جنيه للعرب، فيما اتجهت تعاملات الأجانب للشراء بصافي 78.3 مليون جنيه، واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 733.552 مليار جنيه، بمكاسب 9.2 مليار جنيه.