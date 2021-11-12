أفلام لا تفوتك مشاهدتها في مهرجان القاهرة بدورته الـ 43

كشفت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي تفاصيل الدورة 43 من الفعاليات، المقرر انطلاقها من 26 نوفمبر الجاري، وحتى 5 ديسمبر المقبل، حيث نمن المنتظر أن يعرض المهرجان مجموعة كبيرة من الأفلام التي تعرض للمرة الأولى، وذلك بالإضافة إلى عدد من الأفلام التي عرضت في أبرز المهرجانات والفعاليات السينمائية حول العالم.

وكشف المنتج محمد حفظي أن الدورة 43 يعرض بها 98 فيلما، من بينهم 76 فيلما طويلا، ما بين عروض عالمية ودولية أولى وما بين أفلام تعرض للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفيما يلي أبرز الأفلام المعروضة ضمن فعاليات المهرجان.

- «Drive My Car»

يعرض فيلم «Drive My Car»، للمخرج الياباني ريوسوكي هاماجوتشي، ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، وذلك بعد ما عرض للمرة الأولى ضمن فعاليات الدورة 74 من مهرجان كان السينمائي، وحصل على جائزة أفضل سيناريو من المهرجان، وهو مأخوذ عن قصة قصيرة للكاتب الياباني الشهير هاروكي موراكامي، من مجموعته القصصية لعام 2014 «Men Without Women».

وتدور أحداث الفيلم حول ممثل ومخرج لا يستطيع التكيف مع وفاة زوجته حتى بعد عامين من وفاتها، وعند قبوله لإخراج عرض مسرحي في مدينة بعيدة عن مدينته يلتقي بسائقة منطوية تم تعينها لقيادة سيارته، تنكشف العديد من الأسرار والاعترافات الصادقة بينهما في رحلة الطريق.

- «Pilgrims»:

فيلم من إخراج للمخرج لوريناس باريس، عرض للمرة الأولى في مسابقة آفاق بالدورة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي، وحصل على جائزة أفضل فيلم في المسابقة.

وتدور أحداث الفيلم حول إندري وباوليوس، التي توافق على إيصاله إلى بلدة صغيرة بالقرب من المطار، حيث وقعت جريمة مروعة.

- «أبو صدام»:

فيلم للمخرجة نادين خان، وهو الفيلم المصري الوحيد في المسابقة الدولية للمهرجان، ويعرض للمرة الأولى، تدور أحداث الفيلم حول سائق «تريلا» يدعو «أبو صدام»، يعود لمهمة نقل على طريق الساحل الشمالي بعد فترة من الانقطاع، ولكنه يتعرض لموقف يضع الأمور خارج السيطرة.

يشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم من بينهم محمد ممدوح وأحمد داش، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف من بينهم سيد رجب وعلي قاسم.

- «Official Competition»:

يفتتح الفيلم فعاليات مهرجان القاهرة، وذلك بعد عرضه بالدورة السابقة من مهرجان فينيسيا السينمائي، وتدور أحداث الفيلم من إخراج جاستون دوبرات وماريانو كوهن، في عالم صناعة السينما بين مخرجة شهيرة تجمع نجمين من خلفيات مختلفة للمشاركة في بطولة فيلم ومواجهة بعضهما البعض.

الفيلم بطولة أنطونيو بانديراس وبينيلوبي كروز وأوسكار مارتينيز.