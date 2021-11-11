هل تواجه مصر عجزا في «سرنجات» تطعيم كورونا خلال الفترة المقبلة؟

قال الدكتور جمال عصمت، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي بكلية الطب قصر العيني جامعة القاهرة، ومستشار منظمة الصحة العالمية، إنه من المحتمل أن تشهد دول العالم المختلفة عجزا في سرنجات التطعيم المستخدمة لحقن جرعات لقاحات كورونا.

مصر لديها مخزون من السرنجات لفترات طويلة

وأضاف «عصمت» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مصر بعيدة تماما عن عجز السرنجات الذي من المحتمل أن تواجهه العالم خلال الفترة المقبلة، والتي تستخدم لتطعيم المواطنين بلقاحات كورونا أو الإنفلونزا، وكذك تلك المستخدمة في الاستخدامات الطبية الأخرى.

وذكر أن مصر بها العديد من مصانع إنتاج السرنجات الأكثر مأمونية من السرنجات التقليدية الموجودة في العالم، مضيفا «لا نعاني نقصا في السرنجات بمصر خلال الفترة الحالية أو المقبلة».

مصر من الدول القليلة بالشرق الأوسط التي لديها مصانع طبية

وتابع «عصمت»، أن مصر من الدول القليلة في منطقة الشرق الأوسط التي لديها العديد من المصانع الطبية، والتي يمكن أن تساعد في إنتاج كميات كبيرة من كل المستلزمات الطبية والأدوية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، وتصدير بعض هذه المنتجات المختلفة لدول أخرى.

عصمت: تلقي اللقاحات المضادة للفيروس حاليا ليس رفاهية

وأوضح «عصمت»، أن تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في الوقت الحالي ليس مجرد رفاهية، بل وسيلة للحماية من الإصابة أو المضاعفات الناتجة عن المتحورات الجديدة للفيروس.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين، منها الخط الساخن على رقمي «105»، و«15335»، ورقم تطبيق «واتساب» على رقم «01553105105»، إضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على «جوجل بلاي».