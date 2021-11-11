أعلنت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على «الفيس بوك» شروط التسجيل للقاح كورونا في مصر، وذلك عقب تساؤلات عديدة طرحت من قبل المواطنين على لمعرفة الشروط المتاحة التي يمكن أن تساعد المواطنين في الدخول وكتابة البيانات بالطريقة الصحيحة من أجل الحصول على طلب اللقاح لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

شروط التسجيل للقاح كورونا في مصر

وكشفت وزارة الصحة شروط التسجيل للقاح كورونا في مصر عدة خطوات يجب على المواطنين كتابتها وفقًا لتسلسل كتابي على موقع وزارة الصحة المخصص لتلقي طلبات تسجيل اللقاح وتوزيع المواطنين وفقًا لأماكن اختيارهم لمراكز التطعيم، وتوفير اللقاح للفئات العمرية التي يحق لها الحصول على اللقاح.

وأكدت وزارة أنها وضعت شروط التسجيل للقاح كورونا في مصر، بعد توفير كافة اللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية والتي تستخدم في كافة الدول، والتي تتشابه جميعها في الأعراض التي تم رصدها عقب أخذ اللقاح وتتمثل هذه الأعراض في «احمرار مكان الحقن، تورم مكان الحقن، ألم في المفاصل، الرغبة في النوم، ارتفاع درجة الحرارة، الشعور بالإرهاق».

شروط تلقي لقاح كورونا في مصر

ووضعت وزارة الصحة والسكان بعض الشروط لأخذ اللقاح، وتمثلت في معرفة المواطن بالآثار الجانبية عند التطعيم وكذلك المضاعفات المختلفة للقاح، بالإضافة إلى أن شروط أخذ لقاح كورونا في مصر تتضمن أيضًا الموافقة على إقرار من الشخص بأنه تلقى شرحًا واضحًا عن اللقاح الذي اختار تلقيه، وأنه على علم بكافة الآثار الجانبية، وأنه طرح العديد من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة باللقاح وتم الرد عليها.

وناشدت الصحة كافة المواطنين بضروة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقلل من نسب الإصابة بفيروس كورونا وتمثلت هذه الإجراءات في «ارتداء الكمامة، غسيل اليدين، أخذ اللقاح، وجود مسافة تباعد اجتماعي وجسدي لمسافة لا تقل عن متر عند التحدث أو التجمع مع الآخرين».