أستاذ مناعة: الحصول على لقاح كورونا يقلل من احتمالات ظهور متحورات جديدة

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، إن الحصول على لقاحات كورونا يمنع ظهور سلالات جديدة لفيروس كوورنا، فعندما يصل العالم إلى مناعة القطيع يمكن للمنظمات الصحية السيطرة على الوباء وعدم ظهور أي متحورات جديدة والمساعدة على القضاء على كورونا ومن ثم ينتهي انتشار الوباء في العالم.

اللقاحات تساعد على تقليل ظهور متغيرات جديدة للفيروس

وأضاف أشرف عقبة في تصريحات لــ«الوطن»، أن فيروس كورونا له العديد من المتحورات الجديدة التي يمكن أن تساعد على انتشار فيروس كورونا مثل متغيرات «دلتا، دلتا بلس»، ويتسما بسرعة الانتشار ومضاعفات أكثر تأثيرًا على صحة المصابين.

وأوضح عقبة، أن اللقاحات تعطي مناعة متفاوتة من لقاح للآخر، حسب فاعلية كل لقاح ولكن الحقيقة الظاهرة أن اللقاحات تعمل على عدم وجود متحورات جديدة للفيروس تساعد على انتشاره.

اللقاحات تحمي من الوفاة وتقلل من المضاعفات الناتجة عن فيروس كورونا

وتابع، أن هناك العديد من الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح أصيبوا بالفيروس لأن هناك نسبة 10% من احتمالية إصابة الأشخاص الملحقين، ولكن بمضاعفات أقل وفرص الدخول للمستشفيات قليلة، بالإضافة إلى سرعة الشفاء من فيروس كورونا.

وأوضخ رئيس قسم المناعة، أنه لا يمكن أن نجد في الوقت الحالي أو الفترة المقبلة وجود أي لقاحات جديدة تصل نسبة فاعليتها 100% ولكن يمكن أن يكون هناك مزيج بين الأدوية واللقاحات للوصول إلى نسبة عالية ضد الفيروس والشفاء منه.

وأكد عقبة، أن نسبة الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح نسبة وفاتهم بسبب الإصابة مرة أخرى فيروس قليلة للغاية مقارنة بالأشخاص الذين لم يحصلوا على اللقاحات، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا من خلال «أخذ اللقاح، ارتداء الكمامة، غسيل اليدين بالماء والصابون، وجود تباعد اجتماعي وجسدي بين أثناء التحدث مع الآخرين لعدم انتقال العدوى».