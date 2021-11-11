زوج ابنة سهير البابلي: زيارة كاظم الساهر لها في المستشفى شائعة.. «علشان التريند»

أخبار كثيرة تداولتها المواقع خلال الساعات القليلة الماضية، أفادت بزيارة الفنان كاظم الساهر، للفنانة سهير البابلي اليوم في المستشفى التي تتلقى بها العلاج.

وذكرت الأنباء أن زيارة كاظم الساهر لـ«البابلي»، جاءت أثناء زيارته لشقيقه الذي يمكث بنفس المستشفى، في حين لم يدل الأول بأي تصريحات عن هذا الأمر.

حقيقة زيارة كاظم الساهر لسهير البابلي

من جانبه كشف الدكتور رضا طعيمة، زوج ابنة الفنانة سهير البابلي، حقيقة هذه الزيارة، قائلًا: «كلها شائعات وأخبار كاذبة ليس لها أي أساس من الصحة ولا أعلم لماذا يتم إطلاق هذه الشائعات».

وأضاف: «الفنان كاظم الساهر لم يوجد في المستشفى، وليس له أي أشقاء داخلها ولم يأت لزيارة الفنانة سهير البابلي، ومن أشاع هذا الأمر هو شخص يهدف إلى ركوب الترند واختلاق قصص وأخبار ليس لها أي أساس من الصحة».

الحالة الصحية لسهير البابلي

وتعرضت الفنانة سهير البابلي، خلال الأيام الأخيرة، لأزمة صحية شديدة بعد إصابتها بنوبة سكر، ما تسبب لها في توقف عضلة القلب وجلطة على الرئة، لكن الأطباء تمكنوا من السيطرة على المضاعفات، ولكن ظل هناك مياه على الرئة أدت لأزمة أكبر واضطر الأطباء لوضعها تحت أجهزة التنفس الصناعي 24 ساعة، إذ كانت تعاني من ضيق في التنفس.