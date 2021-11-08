تطورات الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي.. يسرا تطلب الدعاء لها

كشفت الفنانة يسرا، عن الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي، مطالبة جمهورها، بالدعاء لها، بسبب تدهور حالتها الصحية، وذلك من خلال صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي على موقع «فيس بوك»، حيث إن حالتها الصحية لا تزال حرجة للغاية وبالفعل تفاعل الجمهور معها بشكل كبير.

يسرا تطلب الدعاء لسهير البابلي

وكتبت الفنانة يسرا عن الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي قائلة: «حبيبتي سهير في أشد الحاجة لدعائنا اللهم اذهب البأس رب الناس اشف وانت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك.. شفاء لا يغادر سقما.. اذهب الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له الا أنت يارب العالمين».

وتابعت يسرا قائلة: «ربنا يشفيكي ويقومك بالسلامة يا أعز الناس على قلبي». وجاءت هذه الرسالة مصحوبة بصورة خاصة للبابلي.

الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي

يُذكر أن الدكتور رضا طعيمة، كان قد كشف في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، عن أن الحالة الصحية للبابلي لم تتحسن حتى الآن، وأن الحالة حرجة للغاية وأنها لا تزال موضوعة على الأنابيب.

وكانت الفنانة سهير البابلي، تعرضت لأزمة صحية شديدة بسبب إصابتها بنوبة سكر، كادت تدخلها في غيبوبة، ولكن تمكن الأطباء من إنقاذها قبل أن تصيبها عدد من المضاعفات الخاصة، ومنها توقف في عضلة القلب وجلطة في الرئة.

وتم حجزها في العناية المركزة وتمكن الأطباء من السيطرة على الأمر وبعد ذلك تدهورت حالتها الصحية مرة أخرى ولا تزال في الرعاية المركزة حتى الآن تحت إشراف الأطباء.

وكشفت أسرة الفنانة سهير البابلي عن أن هناك كثيرا من الفنانين الذين يحرصون يوميا على الاطمئنان عليها، ومنهم يسرا وإسعاد يونس وعمر زهران والدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين.