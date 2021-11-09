الفنان أحمد خليل عن سهير البابلي: «كنت بسئل عليها دايما رغم الانفصال»

ارتبط اسم الفنان أحمد خليل مع الفنانة سهير البابلي منذ بداية دخوله الوسط الفني، حيث أنه دخل في قصة حب، تكللت بالزواج، ولكن بسبب الغيرة عليها وأنها كانت تسبقه في الوسط الفني، قرر الثنائي الانفصال.

وقال أحمد خليل في أخر حوار مع الوطن، إنه مازال على اتصال بزوجته الأولى الفنانة سهير البابلي، رغم الانفصال، ويطمئن عليها من وقت إلى أخر.

قصة تعرف أحمد خليل وسهير البابلي

تحدث الفنان أحمد خليل عن قصة حبه بالفنانة سهير البالي، مؤكدًا أنهما عندما تزوجا كان صغير في السن، وكانت هي نجمة كبيرة متابعًا أنه في ذلك الوقت كان في بداية طريقه الفني، وبطبيعته الريفية رفض هذا، موضحًا أنه كان دومًا يشعرها بأنها ليست نجمة في البيت وأنه الرجل، وانتهى الحال بالطلاق.

مرض الفنانة سهير البابلي

وكشفت نيفين الناقوري، ابنة الفنانة سهير البابلي، تفاصيل حالتها الصحية لافتة إلى أن والدتها تعرضت منذ 15 يومًا، لانخفاض شديد في السكر بالدم، الأمر الذي أدى إلى حدوث مياه على الرئة، وما زالت تستعين بجهاز التنفس، «بعد كده حصل جلطة وعضلة القلب وقفت على طول، وهي في الرعاية دلوقتي، لأنها محتاجة مراقبة».

وأوضحت «الناقوري»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن حالة والدتها ما زالت حرجة حتى الآن ويجرى متابعتها كل ساعة في العناية المركزة الخاصة بالمستشفى، «مفيش تقدم في حالة والدتي الصحية، أدعو جمهورها أنهم يدعو لها لأن أكيد الدعاء هيوصل، ادعوا لها جامد لو سمحتوا».

وفاة الفنان أحمد خليل

حالة من الصدمة سيطرة على الوسط الفني بعد إعلان نقابة المهن التمثيلية عن وفاته متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياته عن عمر يناهز 80 عاماً، بخاصة وأن آخر ظهور للفنان أحمد خليل على الشاشة كان طبيعياً.