زوج ابنة سهير البابلي: فتحت عينيها لما رقيناها وذكرنا اسم النبي

تخضع الفنانة سهير البابلي، لرعاية الأطباء في غرفة العناية المركزة، منذ أكثر من شهر ونصف تقريبًا، لكن حالتها الصحية طرأت عليها تطورات، حسبما أكد زوج ابنتها نيفين الناقوري.

تطورات الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي

وقال الدكتور رضا طعيمة، زوج ابنة الفنانة سهير البابلي، لـ«الوطن»: «فوجئنا مساء أمس الأربعاء، بأن الحاجة سهير فتحت عينيها بعدما كانت في شبه غيبوبة».

وأضاف: «امبارح قلنا نرقيها بالرقية الشرعية، وفعلًا عملنا كدا وذكرنا اسم النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وفوجئنا بعدها أن الفنانة سهير البابلي بدأت في فتح عينيها».

وتابع دكتور طعيمة: «وقتها بصتلنا لكن متكلمتش خالص، بس الحمد لله فتحت عينيها وطمنتنا عليها، وكان شكل وجهها يملؤه السكينة وباين عليها مرتاحة وصحتها أحسن من الأول».

وأكد الدكتور طعيمة، زوج ابنة سهير البابلي، أنها تدخل في شبه غيبوبة، لكن تفيق منها بعد وقت، وسرعان ما تدخل مرة أخرى.

يذكر أن الفنانة سهير البابلي، تعرضت لنوبة مرض السكري، منذ أكثر من شهر ونصف تقريبا، ونُقلت على إثر ذلك إلى المستشفى، وتسببت في مضاعفات لديها من توقف في عضلة القلب، ثم جلطة على الرئة ولكن تمكن الأطباء من السيطرة على الأمر بمعجزة إلهية.

تفاصيل الحالة الصحية لسهير البابلي

وظلت الفنانة سهير البابلي في المستشفي تخضع لرعاية الأطباء، قبل أن تزداد المياه على الرئة مجددًا ما تسبب لها بضيق في التنفس، وتم وضعها على أجهزة التنفس، بينما تغيب عن الوعي بين الحين والآخر، ويستعين الأطباء بمنوم حتى لا تشعر بالألم.