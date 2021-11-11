نانسي عجرم عن اتجاهها للتمثيل: متحمسة ومنتظرة الدور المناسب

تعيش المطربة اللبنانية نانسي عجرم، خلال هذه الفترة، حالة نجاح كبيرة على المستوى الغنائي، لا سيما بعد طرح أغاني جديدة وإحيائها عددًا من الحفلات الغنائية في دول عربية مختلفة، ما جعلها تحافظ على اسمها بشكل كبير في الوسط الغنائي.

وطرأت تساؤلات عديدة على كثير من المتابعين، فيما يخص إمكانية اتجاه نانسي عجرم للتمثيل أم لا، مثل باقي المطربين الذين خاضوا تجربة التمثيل وظهروا في أدوار بالأفلام والمسلسلات.

موقف نانسي عجرم من التمثيل

وأجابت نانسي عجرم على هذا السؤال قائلةً: «لا مانع من خوض تجربة التمثيل، وعلى العكس أنا متحمسة كتير للتجربة دي وهيجي الوقت وأكيد هعمل كدا».

وقالت «نانسي» في تصريحات لـ«الوطن»: «أنا بس مش مستعجلة عليها، لكني مستنية الوقت المناسب لأخذ الخطوة دي، وإن ألاقي عمل يليق بي، بحيث أظهر للجمهور للمرة الأولى كممثلة، كي تكون تجربة تستحق الاحترام».

أما عن آخر أعمالها، فردت: «طرحت مؤخرًا كليب أغنيتي الجديدة 150، وسعيدة للغاية بهذا العمل المختلف، بالتعاون مع المخرجة ليلى كنعان».

كليب أغنية 150 لنانسي عجرم

يذكر أن الفنانة نانسي عجرم، كانت قد طرحت مؤخرًا كليب غنائي جديد بعنوان 150، وهي من كلمات وألحان نبيل خوري، وتوزيع باسم رزق، وإخراج ليلى كنعان.

وحقق الكليب نجاحًا كبيرًا بمجرد طرحه على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب، وتقول كلمات الأغنية:

من بين الكلّ سارقلي عينيي

وما فيي فلّ من حدّك

ما فيي إنت منّك ستّين ولا حتى سبعين

لا لا إنت مية على مية

ولاّ مية وخمسين

سهراني الليل لحالي لحالي

ومش عم بتروح من بالي من بالي

لمّا بشوفك بتكون دقّة قلبي مليون

يا هيك يكون الغرام

يمّا عمرو ما يكون