7 قرارات لمجلس إدارة نادي بنها الرياضي الجديد: إحالة 3 لاعبين للتحقيق

اتخذ مجلس إدارة نادي بنها الرياضي الجديد، برئاسة الدكتور مصبح الكحيلي، عددا من القرارات والإجراءات في أول انعقاد للمجلس عقب صدور اعتماد اللجنة الأولمبية المصرية لنتيجة انتخابات النادي، والتى تم إجراؤها يوم 29 أكتوبر الماضى، بحضور لجنة من مديرية الشباب والرياضة وجميع أعضاء المجلس، حيث تسلم المجلس الجديد إدارة النادى من المجلس القديم.

وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن»، أول 7 قرارات اتخذها مجلس إدارة نادي بنها الرياضي الجديد في انعقاده الأول بعد أن قدم الأعضاء في بدايته الشكر للمجلس السابق على ما بذله أعضاؤه من جهد خلال فترة توليهم إدارة النادي.

7 قرارات في أول انعقاد لمجلس بنها الرياضي بعد بدء فترته الجديدة

وقال مصبح الكحيلي رئيس مجلس إدارة النادي، في تصريحات لـ «الوطن»، إن المجلس اتخذ عددا من القرارات في إطار توليه مهامه لإدارة النادي وهي:

- تكليف الصحفية رضوى الشافعى عضو مجلس إدارة النادى بتولي مهمة المتحدث الرسمى لنادى بنها الرياضى فى حال عدم وجود رئيس مجلس الإدارة، والإشراف الإعلامى على الصفحة الرسمية للنادى على وسائل التواصل الاجتماعى.

- إرجاء تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس للجلسة القادمة.

- اعتماد إحالة 3 لاعبين من فريق 2003 لكرة القدم للتحقيق لقيامهم بالتحدث عن أمور خاصة بالنادى على وسائل التواصل الاجتماعى دون الحصول على موافقة من إدارة النادى.

- عدم مسئولية مجلس إدارة نادى بنها الرياضى عن أى صفحة تتحدث باسم النادى على وسائل التواصل الاجتماعى غير الصفحة الرسمية للنادى على «فيس بوك».

- أهاب المجلس بأعضاء الجمعية العمومية وجميع محبى ومتابعى النادى عدم التحدث باسم النادى أو تداول أخبار غير صحيحة عنه على وسائل التواصل الاجتماعى، منعا لانتشار الشائعات والأكاذيب التى تضر بمصلحة النادى.

- مراجعة جميع العقود واللوائح الخاصة بالنادى.

- المجلس فى حالة انعقاد دائم لحين استقرار الامور داخل النادى

خطط مستقبلية لمجلس نادي بنها الجديد

من جانبها أوضحت رضوى الشافعي، عضو مجلس الإدارة والمتحدث الإعلامي باسم مجلس نادي بنها الرياضي، أنه تم على هامش الإجتماع مناقسة التصور المبدئي للمشروعات المستقبلية لتطوير النادي والمقرر البدء فيها في أقرب وقت وهي تطوير دورات المياه بالنادى والإضاءة بحديقة النادى والمبانى خدمة لاعضاء الجمعية العمومية للنادى وبناء على رغباتهم