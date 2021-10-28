9854 عضوا لهم حق التصويت بانتخابات نادي بنها الرياضي

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي بنها الرياضي، المقرر إجراؤها غدا، أن إجمالي أعضاء النادي 15827 من له حق التصويت، والحضور 9854 عضوا وتعقد الانتخابات وسط اجراءات أمنية مشددة.

وكيل شباب القليوبية يتابع استعدادات انتخابات نادي بنها

وتابع الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، الإجراءات التي تم اتخاذها لإجراء انتخابات نادي بنها، لضمان شفافية إجراءات انتخابات مجالس الإدارة للهيئات الرياضية والشبابية.

ورافق الصبروط، وليد فرماوى وكيل المديرية للرياضة، محمود شعبان معاون المديرية لشئون الرياضة، استعدادات لتجهيز انتخابات مجلس ادارة نادى بنها الرياضى.

وأكد الصبروط، الالتزام التام بتنفيذ تعليمات الوزارة بكل دقة، لضمان سير العملية الانتخابية بالشكل اللائق، وما يضمن شفافيه العملية الانتخابية ودعمها.

شباب القليوبية: نلتزم الحيادية والشفافية

وأشار إلى أهمية الالتزام بالحيادية والنزاهة الانتخابية، مؤكدا ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازيه والوقائية، وتعقيم اللجان، والتزام الناخبين بالتعقيم والتباعد، وارتداء الكمامات.

تأتي الانتخابات، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بـ القليوبية، أن المديرية تتابع الاستعدادات لإجراء انتخابات نادي بنها الرياضي، المقرر إجراؤها الجمعة، اعتبارًا من 9 صباحا، حتى 7 مساء، وسط إجراءات احترازية مشددة، للحد من انتشار كورونا.

وأضاف الصبروط، أن اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، تتكون من 3 مستشارين، وتم تجهيز صندوق في كل لجنة.

ويتنافس على مقعد الرئاسة 4 مرشحين هم:

أحمد برهومة

وائل منير

دكتور مصبح الكحيلي

محمد حرفوش

مقعد نائب الرئيس ترشح

وعلى مقعد نائب الرئيس تقدم 3 مرشحين هم:

صلاح المهدي

حسام محرم

هاني فتحي

مقعد أمين الصندوق

وترشح على منصب أمين الصندوق لمجلس إدارة نادي بنها الرياضي 3 مرشحين هم:

عبدالكريم الجندي

محمد رفعت

صبري رشاد

مرشحو عضوية مجلس الادارة

ترشح على 5 مقاعد للأعضاء فوق السن 20 مرشحا هم:

المهندس شريف خلف الله

أيمن عبد الغني

أيمن رشاد

المهندس حمادة الضوة

الكابتن حسن المنى

ابتسام منصور

سامي صلاح

الكابتن فتحي عبد المنعم

الكابتن ابراهيم الخولي

وليد محي

الكابتن السيد أمين عز العرب

المهندس محمد خليل

الكابتن محمد الرعو

أحمد حشيش

المهندسة ايمان المرسى

إبراهيم عبدالله

حسين الأشهب

الحاج حامد الشيمي

أحمد عبد الحافظ الجزار

الدكتور عمرو وردة

مرشحو العضوية تحت السن

وتقدم 6 مرشحين على مقعدي تحت السن لانتخابات نادي بنها الرياضي

أحمد نجيب

رضوى الشافعي

الدكتور احمد سعيد

كريم عز

أدهم عطية

أحمد رشاد