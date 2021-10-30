النتائج الكاملة لانتخابات نادي بنها الرياضي.. مصبح الكحيلي رئيسا

شهد نادي بنها الرياضي، أمس الجمعة، انتخابات ساخنة بين 35 مرشحا على 10 مقاعد، تشمل رئيس ونائب رئيس وأمين صندوق و5 مرشحين فوق السن ومرشحين تحت السن، وذلك بمشاركة أعضاء الجمعية العمومية للنادي، وبإشراف لجنة قضائية.

«الوطن» تستعرض النتائج الكاملة للانتخابات بالأرقام، والتي أعلنها المستشار صلاح نبيل الملاح، رئيس اللجنة المشرفة على الإنتخابات، بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.

إنتخابات نادي بنها الرياضي.. الحضور والأصوات الصحيحة والباطلة

وأعلن رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نادي بنها الرياضي، أن إجمالي عدد من يحق لهم التصويت بلغ 9453 عضوا، حضر منهم 3159 عضوا، منهم 2527 صوتا صحيحا، و632 صوتا باطلا.

الأصوات التي حصل عليها مرشحو مقعد الرئيس

وأعلن رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات النتيجة الكاملة لللأصوات التي حصل عليها المرشحون الأربعة لمنصب رئيس النادي، كالتالي:

- مصبح الكحيلي 1207 صوتا.

- أحمد برهومة 410 أصوات.

- محمد حرفوش 188صوتا.

- وائل منير 772 صوتا.

نادي بنها الرياضي. أصوات مرشحي منصب نائب رئيس نادي بنها

- صلاح المهدي 1028صوتا.

- هاني فتحي 928 صوتا.

- حسام محرم 571 صوتا.

أصوات مرشحي مقعد أمين الصندوق

وأعلن رئيس اللجنة الأصوات التي حصل عليها مرشحو أمين الصندوق، وهم:

- عبدالكريم الجندي 714 صوتا.

- محمد رفعت 1155 صوتا.

- صبري رشاد 658 صوتا.

أصوات مرشحي عضوية مجلس الإدارة

وأعلن رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نادي بنها الرياضي عدد الأصوات التي حصل عليها مرشحو مقاعد فوق السن، وعددهم 20 مرشحا تنافسوا على 5 مقاعد، كالتالي:

- المهندس شريف خلف الله 496 صوتا.

- أيمن عبدالغني 625 صوتا.

- أيمن رشاد 393 صوتا.

- المهندس حمادة الضوه 1082 صوتا.

- الكابتن حسن المنى 641 صوتا.

- ابتسام منصور 856 صوتا.

- سامي صلاح 179 صوتا.

- الكابتن فتحي عبدالمنعم 987 صوتا.

- الكابتن إبراهيم الخولي 481 صوتا.

- وليد محيي 629 صوتا.

- السيد أمين عز العرب 782 صوتا.

- المهندس محمد خليل 791 صوتا.

- محمد الرعو 714 صوتا.

- أحمد حشيش 455 صوتا.

- المهندسة إيمان المرسي 532 صوتا.

- إبراهيم عبدالله 540 صوتا.

- حسين الأشهب 494 صوتا.

- حامد الشيمي 895 صوتا.

- أحمد عبد الحافظ الجزار 514 صوتا.

- الدكتور عمرو وردة 1129 صوتا.

نادي بنها.. أصوات المرشحون تحت السن

وأعلن رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نادي بنها الرياضي، أصوات التي حصل عليها المرشحون تحت السن، وعددهم 6 مرشحين تناوفسوا على مقعدين، كالتالي:

- أحمد نجيب 1306 صوتا.

- رضوى الشافعي 1385 صوتا.

- الدكتور أحمد سعيد 1520 صوتا.

- كريم عز 371 صوتا.

- أدهم عطية 472 صوتا.

القائمة الكاملة لمجلس إدارة نادي بنها الرياضي للدورة الجديدة

وعقب إعلان النتائج بالأرقام والأصوات، أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي بنها الرياضي القائمة الكاملة لمجلس إدارة نادي بنها الرياضي الجديد، وهي:

- مصبح الكحيلي رئيسا.

- صلاح المهدي نائب رئيس المجلس.

- محمد رفعت أمين الصندوق.

أعضاء فوق السن

- عمرو وردة.

- ابتسام منصور.

- السيد عز العرب.

- حامد الشيمي.

- حمادة الضوة.

أعضاء تحت السن

- أحمد سعيد زغلول.

- رضوى الشافعي.