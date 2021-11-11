تحرك برلماني عاجل بشأن التحاق الدارسين في الخارج بالجامعات المصرية

كشف النائب أشرف الشبراوي أبو العلا عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، عن تقديمه طلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، الأسبوع المقبل، بشأن القواعد والشروط الواجب توافرها عند تحويل الطلاب الدارسين بالجامعات الخاصة خارج مصر، للالتحاق بالجامعات المصرية وخاصة بعد قضاء عام أو أكثر في الجامعات الخارجية.

صعوبات الأهالي في تحويل أبنائهم إلى الجامعات المصرية

وأكد النائب البرلماني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأهالي والمواطنين يعانون صعوبات في التحاق أبنائهم في الجامعات المصرية وبالتحديد عندما يكون سبب التحويل خارج عن الإرادة.

تحويل الأمر للجنة التعليم بالبرلمان

وأضاف «الشبراوي» أنه سيطالب خلال جلسة انعقاد المجلس الأسبوع المقبل؛ لتحويل هذا الأمر إلي لجنة التعليم العالي والبحث العلمي لبحث الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه المشكله التي يعاني منها آلاف الأهالي المغتربين خارج مصر.

وشدد على أن المصريين المغتربين في الخارج يعانون منذ سنوات طويلة وحان الوقت لحل هذه الأمور، وخاصة في ظل وجود جائحة كورونا التي تبعتها أزمات كبيرة للدارسين في الخارج.

أزمة عجز المعلمين في المدارس

كان النائب أشرف الشبراوي أبو العلا عضو مجلس النواب تقدم بطلب إحاطة للبرلمان في وقت سابق لحل مشكلات أزمة عجز بالمدرسين في المدارس وعمال النظافة مما يؤدي إلى قيام هيئة التدريس بأعمال النظافة بالمدارس مما يفقد المدرس هيبته أمام طلابه وكذلك تساءل عن ضعف رواتب المدرسين وتناول أزمة التعليم الفني في مصر وكيفية الاستفادة منه بشكل عملي خلال المرحلة المقبلة.

ودعا إلى أهمية مراعاة ومراجعة عملية التطبيق، خاصة في مستوى المعلمين، قائلا: عندنا 36 ألف معلم اشتغلوا شهرين بمقابل 900 جنيه وأنفقوا ما يقرب من 5 آلاف جنيه على أوراق تعيينهم ولم يتم تثبيتهم حتى الآن لماذا؟.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة مواجهة العجز الكبير في المعلمين على مستوى مصر، قائلا: «هناك العديد من المدارس بلا مدرسين».