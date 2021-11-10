«اتصالات النواب» تناقش قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية.. الأحد المقبل

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن لجنة الاتصالات ستبدأ في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق مصر الرقمية، وذلك في ضوء تكليفات القيادة السياسية.

صندوق مصر الرقمية

وقال رئيس لجنة الاتصالات بالنواب في تصريحات لـ«الوطن»: «إن مشروع القانون يستهدف تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة وضمان استدامتها».

خطط تطوير الجمهورية الجديدة

وأشار النائب أحمد بدوي إلى أن الجمهورية الجديدة ستشهد تطورات في كافة المجالات، وهو ما يتطلب دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات بهدف نشر الوعي بالخدمات الرقمية، مبيناً أن لجنة الاتصالات ستبدأ في مناقشته في اجتماعها الأحد المقبل وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الاتصالات.

مجلس النواب

وفى سياق آخر، أكد النائب أحمد بدوي أن اللجنة ستناقش خلال اجتماعاتها الفترة المقبلة مشروع قانون المعاملات الإلكترونية الذي ينظم حقوق المستهلكين في حالة سوء خدمة الإنترنت.

وكان مجلس الوزراء، وافق في اجتماعات سابقة له على مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية، ويتضمن إنشاء صندوق يسمى «مصر الرقمية» تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أخرى، ويكون له موازنة مستقلة.

أهداف صندوق مصر الرقمية

ويدعم مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية عدداً من الأهداف على النحو التالي:

- توطين التكنولوجيا العصرية.

- محو الأمية الرقمية.

- إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النُظم والبرامج التي توفر خدمات حكومية رقمية.

- رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية.

- دعم برامج بناء القدرات الرقمية.

- تمويل شباب المبتكرين في مجال التحول للمجتمع الرقمي.