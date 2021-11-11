شروط الحصول على شقة بمبادرة الرئيس للتمويل العقاري بفائدة 3%

بعد الإعلان عن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين من الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تمكن المواطن من الحصول على شقة بتمويل من البنوك بفائدة 3%.

ومن بين البنوك التي انضمت لمبادرة التمويل العقاري بنك قناة السويس الذي نشر شروط الحصول على شقة لمتوسط الدخل بمبلغ تمويل يصل إلى 1,800,000 جم «ما يعادل 80% من قيمة الوحدة» كالتالي:

- يجب أن لا يتجاوز سعر الشقة 2,250,000 جنيه

- مدة تمويل تصل حتى 20 سنة.

- وثيقة تأمين على حياة المقترض مجانا طوال مدة القرض.

- وثيقة تأمين على الوحدة المراد تمويلها مجانا ضد مخاطر الحريق والكوارث الطبيعية.

- سعر عائد ثابت طبقا لمبادرة البنك المركزي.

وجاءت شروط مبادرة البنك المركزي لمتوسطي الدخل كالتالي:

- يحق للعميل الاستفادة من المبادرة لوحدة سكنية واحدة فقط وبشرط عدم استفادة العميل من مبادرة التمويل العقاري السابقة، بغض النظر عن أي قروض عقارية تم أو سيتم الحصول عليها من قبل العميل خارج إطار المبادرة.

- أن تكون الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.

المستندات العامة:

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

- أصل فاتورة المرافق (مياه/كهرباء/غاز) آخر 3 أشهر.

المستندات للموظفين بضمان تحويل

- خطاب مفردات مرتب مختوم ومعتمد.

- طلب تحويل راتب أو القسط الشهري غير قابل للإلغاء (في حاله تحويل الراتب/القسط).

- وثيقة التحقق من التأمينات الاجتماعية إذا لم تكن واضحة في وثيقة التحقق من الراتب أو الهوية.

المستندات للموظفين:

- خطاب مفردات مرتب مختوم ومعتمد أو خطاب مفردات مرتب بالإضافة إلى كشف حساب بنكي لآخر 3 أشهر موقعة ومختومة من بنك التعامل.

- وثيقة التحقق من التأمينات الاجتماعية إذا لم تكن واضحة في وثيقة التحقق من الراتب أو الهوية.

أصحاب الشركات والمهن الحرة:

- مستخرج حديث من السجل التجاري لأصحاب الشركات أو تصريح مزاولة مهنة وكارنيه النقابة وترخيص منشأة لأصحاب المهن الحرة والأطباء.

- صورة من البطاقة الضريبية.

- كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر.

أصحاب المعاشات:

- بيان بالمعاش الشهري موضح به أن جهة الصرف بنك قناة السويس.