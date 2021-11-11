«الأعلى للآثار»: الإعلان عن كشف جديد قبل احتفالية طريق الكباش بالأقصر

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه سيتم الإعلان عن كشف أثري جديد قبل الإعلان عن موعد افتتاح طريق الكباش في مدينة الأقصر، والذي سيكون من خلال احتفالية عالمية بحضور قيادات وزعماء وفنانين من مختلف دول العالم، مشيرا إلى أنه يُجرى حاليا ترميم الآثار الموجودة بالمنطقة.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أن الأسبوع المقبل قد يشهد الإعلان عن موعد احتفالية الأقصر المرتقبة.

12 بعثة مصرية في الأقصر

وأضاف «وزيري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة» اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن هناك 12 بعثة آثار مصرية تكتشف في الداخل وتعمل على التنقيب، مبينا أن الأقصر هي البطل الأساسي في الوقت الحالي بجانبيها الشرقي والغربي.

افتتاحات مرتقبة في الأقصر

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه سيتم فتح الطريق الذي يصل بين مدينة الأقصر والوديان، مبينا أن هناك تطورا كبيرا يحدث في البينة التحتية للمدينة، مع تزيينها بالكامل، ليرى الجميع الجانب الجيد منها.

تأثر السياحة في الأقصر

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه بعد أحداث 2011 عانت الأقصر بسبب انحسار السياحة فيها، ولكنها تشهد حاليا عودة السياح بأعداد كبيرة.

رحلة اليوم الواحد

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن دولا من الممكن تنافس مصر في الشواطئ والثقافة، ولكن مصر بها الآثار، «يمكنك أن تتحرك في شرم الشيخ ثم الأقصر لتستمتع بالشواطئ والسياحة والآثار والتراث، حيث تم ربط البحر الأحمر بالأقصر من خلال رحلة اليوم الواحد من خلال الطائرات».