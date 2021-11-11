وزير السياحة يوجه برفع كفاءة الطرق والشوارع المحيطة بمعبد الأقصر

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم، أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالشوارع والميادين والمناطق المحيطة بمعابد الأقصر والكرنك، التي ستشهد إقامة الاحتفالية الكبري، بمرافقة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ونائب محافظ الأقصر، ومساعدي الوزير لكل من المشروعات والشؤون الفنية، ومستشار الوزير للعرض المتحفي، بعض قيادات من كل من الوزارة والمحافظة.

جاء ذلك خلال زيارته الحالية إلى محافظة الأقصر اليوم، لمتابعة الاستعدادات التي تجرى على قدم وساق أولا بأول، لإقامة الاحتفالية الكبرى للترويج السياحي لمحافظة الأقصر خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

رفع كفاءة الطرق والأرصفة بمحيط معبد الأقصر

واستهل وزير السياحة والآثار، جولته مع محافظ الأقصر بتفقد المناطق والشوارع المحيطة بمعبد الأقصر وطريق الكورنيش، حيث وجّه الوزير باستكمال أعمال رفع كفاءة الطرق والأرصفة، وأعمال الزراعات والأشجار والنخيل وأحواض الزرع الموجودة على طول طريق الكورنيش والميادين.

تجميل اللوحات الإرشادية

كما وجّه العناني بحسب بيان عنه، باستكمال دهان الأسوار وأعمدة الإضاءة وواجهات البازارات السياحية الواقعة على الطريق، وتجميل اللوحات الإرشادية بالشوارع، لتحقيق مظهر حضاري للمنطقة بأسرها.

يذكر أنّ الاحتفالية تهدف إلى الترويج لـ محافظة الأقصر، وإلقاء الضوء على أبرز المقومات السياحية والأثرية التي تتميز بها المحافظة، خاصة في ظل انتهاء الدولة المصرية من أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة، وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها، ومشروع ترميم صالة الأعمدة بمعابد الكرنك وطريق المواكب الكبرى المعروف بـ«طريق الكباش».