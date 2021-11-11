انتعاش سياحي بمعابد الكرنك شمال الأقصر قبل افتتاح «الكباش»

شهد مجمع معابد الكرنك، شمال مدينة الأقصر، حالة من الانتعاش السياحي، صباح اليوم الخميس، مع قرب الاحتفالية الكبرى بماسبة افتتاح طريق «الكباش»، حيث يضم المجمع أكثر من 10 معابد، تمتد على مساحات شاسعة، حيث يعتبر المعبد هو أكبر المعابد الفرعونية داخل محافظة الأقصر، حيث توافدت أعداد كبيرة من السائحين على معابد الكرنك، من جنسيات متنوعة، أبرزها البرازيلية والفرنسية والإسبانية.

وأكد ثروت عجمي، رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، ارتفاع نسب الإشغال السياحي هذه الفترة، تزامناً مع بدء الموسم السياحي الشتوي بالمحافظة السياحية، وسط حضور كبير من الجنسيات الإسبانية والفرنسية، في ظل تزايد رحلات الطيران العارض «الشارتر»، القادمة من إسبانيا وفرنسا ورومانيا.

رحلات شارتر من أوروبا بمطار الأقصر

وتستقبل محافظة الأقصر عبر مطارها الجوي، عدداً من الرحلات السياحية «الشارتر» من مختلف الدول الأوروبية، تحمل على متنها أعداد كبيرة من السائحين من الكبار والصغار والسيدات، لمشاهدة المعالم الأثرية والسياحية والتاريخية في محافظة الأقصر، والتي تنتشر بين البرين الشرقي والغربي.

معابد البر الغربي بالأقصر

ويضم البر الغربي عدداً من المعابد، منها معبد الرامسيوم والدير البحري ووادي الملوك ووادي الملكات ومقابر النبلاء، وغيرها من المعالم الأثرية بالمحافظة.

ومن المتوقع أن تشهد محافظة الأقصر إقامة أكبر حفل عالمي، بمناسبة افتتاح طريق الكباش، أو موكب الاحتفالات الكبرى، التي كانت تتم خلال السنوات الماضية في عصر الفراعنة القدماء، بحضور عدد كبير من القيادات على المستوى المحلي والعالمي.

مظاهر احتفالية افتتاح طريق الكباش

ومن أهم مظاهر الاحتفالية، سير موكب كبير يضم عدداً من الشباب والفتيات من أبناء محافظة الأقصر، من الهيئات الشبابية المتنوعة، سواء مراكز الشباب وبرلمان الشباب وغيرها من الهيئات الأخرى، حيث يرتدي الشباب ملابس فرعونية مميزة بتصميمات فرعونية رائعة، كما ترتدي الفتيات ملابس متميزة وتاجاً فرعونياً.