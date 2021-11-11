وزير الآثار يتابع الرتوش الأخيرة لطريق الكباش ومعبد الأقصر قبل الافتتاح

يتفقد خالد العناني وزير السياحة والآثار، بعد قليل، الرتوش الأخيرة لطريق الكباش ومعبد الأقصر، الذي من المقرر افتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويطلع الوزير على العمل الجار في المنطقة الأثرية، والخدمات السياحية التي ستقدم للسائحين والزوار في تلك المنطقة، والتجديدات التي طرأت بمعبد الأقصروطريق المواكب.

تفاصيل تطوير طريق الكباش تمهيدًا لافتتاحه

ومساء الخميس، تابع وزير الآثار تفاصيل العروض الفنية المقرر إقامتها على هامش افتتاح طريق الكباش، والخطة السياحية الترويجية للحدث، التي تم ربطها بالترويج السياحي لمحافظة الأقصر ومعالمها الأثرية والسياحية، إذ تفقد الوزير نظام الإضاءة الجديد الذي يتماشى مع النسق الحضاري للتطوير الذي تم بطريق الكباش.

وبحسب الخطة المُعدة للافتتاح، سيتم تزيين شوارع الأقصر بمواد دعائية ذات طابع فرعوني تناسب الحدث، حيث سيتم استخدامها هذه المواد في الأسواق والشوارع والميادين الرئيسية.

الاحتفالية فرعونية بامتياز

من جانبه، قال الدكتور مصطفى الصغير، مدير عام آثار الكرنك، والمشرف على مشروع إحياء طريق الكباش، في تصريحات سابقة، إن الاحتفالية ستكون فرعونية بامتياز، حيث تم اقتباس مشاهد مما حدث كان يحدث في عيد القبطى المصري الفرعوني، وأغاني الانتصارات للمصري القديم في العهد الفرعونية.

وكشف مدير آثار الكرنك، أن طريق الكباش كان يستخدم لمرور المواكب المقدسة من معبد الكرنك لمعبد الأقصر، حيث كان دائم الاستخدام تحديدًا في الاحتفالات الدينية الكبرى لكبار الكهنة وملوك الفراعنة، إذ يبدأ الطريق بتماثيل للكباش الذي يصل عددها لـ120، موزعين على جانبي الطريق.

بدورها أعلنت جامعة الأقصر المشاركة في حفل افتتاح طريق الكباش، عن طريق مشاركة طلابها في التجهيز للحفل الذي سيشهد تواجدًا كبيرًا لأبناء الأقصر في الحدث التاريخي.