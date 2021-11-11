تحرير 46 محضرا لمنشآت غذائية في حملة مكبرة بدمياط

شنت مديرية الصحة بمحافظة دمياط، حملة مكبرة على منشآت غذائية بالأسواق، وذلك في إطار الحرص على وصول غذاء صحي وآمن للمستهلك.

جاءت الحملة برئاسة الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة، وإشراف الدكتور عطية منصور، مدير عام الشئون الوقائية، حيث تم المرور على 48 منشأة منها 22 تدار بدون ترخيص، وبها خطورة داهمة على الصحة العامة، وتم إصدار قرارات بغلقها جميعًا.

هذا وتم تحرير 46 محضر جنحة صحية، لعدم توفر اشتراطات النظافة الصحية ولعدم حمل شهادات صحية لمتداولي الأغذية، كما تم إعدام 150 كيلو أغذية فاسدة تالفة، إضافة إلى سحب 125عينة أغذية متنوعة للفحص للصلاحية للاستهلاك الآدمي.

خطة لمتابعة التغذية المدرسية والجامعية

وعمل فريق من مديرية الصحة بمحافظة دمياط، على تنفيذ خطة المرور الشهرية للمتابعة والرقابة على التغذية المدرسية والجامعية، في إطار الحرص على صحة وسلامة الطلاب بجميع المراحل التعليمية، والتأكد من وجود غذاء صحي وآمن.

ومرّ الفريق التابع للمديرية على المدن الجامعية لجامعة دمياط وجامعة الأزهر بالمدينة، حيث تم فحص أماكن التجهيز المطبخ وأماكن التقديم، والوقوف على مدى الاستيفاء للاشتراطات الصحية.

سحب عينات من الأغذية المقدمة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك

كما كلفت المديرية بإتخاذ الإجراءات الإحترازية كما تم سحب عينات من الأغذية المقدمة (جافة و مطبوخة) للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك .

هذا و تشن صحة دمياط حملات مكبرة على المطاعم و المخابز و السوبر ماركت و كافة محلات بيع الأغذية للتأكد من سلامة المواد المقدمة للجمهور.