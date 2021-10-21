 وكيل «صحة دمياط» يتابع فرق التطعيم المتنقلة لتلقيح المواطنين

تابع الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، فرق التطعيم المتنقلة لتلقيح المواطنين المقيمين والمواطنين المسافرين للخارج بلقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بمراكز تطعيم المواطنين المتنقلة والثابتة.

ووجه وكيل الوزارة، الفرق المشاركة بسرعة تسجيل جميع المواطنين على السيستم الخاص بالوزارة، وتطعيمهم، وقياس العلامات الحيوية لهم، واتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في أثناء العمل، مشددا على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، والانتظار بالأماكن المخصصة لذلك، تيسيرا على المواطنين ومقدمي الخدمة بمركز التطعيم في ديوان المديرية.

وكيل صحة دمياط: مراكز التطعيم لاقت إقبالا كبيرا من قبل المواطنين

ولفت وكيل الوزارة إلى أن مراكز التطعيم لاقت إقبالا كبيرا من قبل المواطنين في محافظة دمياط والمراكز الصحية بالمحافظة والأخرى المتنقلة.

وحددت مديرية الصحة بمحافظة دمياط، أماكن ومواعيد تلقي المواطنين لقاح فيروس كورونا بإدارات دمياط الـ5 على مدار اليوم.

وكيل صحة دمياط يناشد أصحاب الأمراض المزمنة بالتطعيم

وحث الدكتور السيد عبدالجواد، المواطنين على تلقي التطعيم، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وسرعة التسجيل على الموقع الذي خصصته وزارة الصحة من هـنــــا.

وكان وكيل الوزارة تابع توافر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لمواجهة جائحة كورونا، كما شدد على تطبيق البروتوكول العلاجي لمرضى كورونا.

يأتي ذلك في إطار التوجيهات المستمرة لوزيرة الصحة والسكان ومحافظ دمياط، بالمرور الدورى على المستشفيات.