صحة دمياط تطلق فرقا طبية للتطعيم ضد فيروس كورونا في 20 مسجدا

أعلن الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، تنظيم فرق متنقلة للتطعيم، ضد فيروس كورونا لكل المواطنين اليوم الجمعة، من الساعة 9 صباحا حتى 3 عصرا، داخل 20 مسجدا بالمحافظة، وذلك مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية ومكافحة العدوى.

وكيل وزارة الصحة بدمياط: هناك خطة لتحقيق المستهدف من المواطنين الملقحين

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن هناك خطة لتحقيق المستهدف من المواطنين من أجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، والتواصل المستمر مع عمد ومشايخ القرى وأعضاء مجلس النواب، من أجل الحفاظ على سلامة وصحة أهالى محافظة دمياط.

وكيل وزارة الصحة يناشد المواطنين الذين لم يتلقوا لقاح كورونا المستجد بالتوجه لفرق المساجد المتنقلة

وناشد وكيل الوزارة، المواطنين الذين لم يتلقوا لقاح فيروس كورونا المستجد (جرعة أولى)، التوجه إلى الأماكن التالية بشرط عدم الحصول على موعد في المراكز الثابتة في المحافظة، أما المواطنين الذين لم يستطيعوا التوجه إلى المراكز الثابتة المحددة لهم برسالة، عليهم اتخاذ الإجراء التالي:

- حال التخلف عن الجرعة الأولى (التوجه إلى المراكز المذكورة) بالجدول المرفق

- حال التخلف عن الجرعة الثانية التواصل على الخط الساخن (15335) لتحديد موعد جديد.

تعرف على خريطة تلقى لقاح فيروس كورونا اليوم الجمعة

إدارة دمياط الصحية

- مسجد عمرو بن العاص

- مسجد الرحمة بمدينة رأس البر

- المسجد الكبير بالسنانية

- مسجد أبو الوفا

إدارة كفر البطيخ الصحية

- المسجد الكبير

- مسجد السلام بالنوعية دمياط الجديدة

- المسجد الكبير بالركابية

- مسجد أبو عيسى إدارة كفر سعد الصحية

- المسجد القديم تفتيش كفر سعد

- مسجد البحر بالوسطانى

- مسجد البحر بالدهايمة

- مسجد أبو العز بكفر سليمان

إدارة فارسكور الصحية

- مسجد عبدالمنعم رياض الشهير بالمحطة

- مسجد الرحمة بالرحامنة

- مسجد الرحمة بمدينة الروضة

- مسجد الرحمة بشرباص

إدارة الزرقا الصحية

- المسجد الكبير بالزرقا

- مسجد يوسف شاهين بميت الخولى

- مسجد المنشاوي بالسرو

- المسجد الكبير بسيف الدين