«صحة دمياط» تتابع فرق تطعيم لقاح كورونا بكنائس المحافظة

تابع الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، الفرق الطبية المتنقلة والتي تستهدف تطعيم أهالي المحافظة بالفئة العمرية المستحقة للحصول على لقاح كورونا، وذلك بكنيسة السيدة العذراء والقديس سيدهم بشاي بميدان سرور بدمياط، وكنيسة كفر سعد، وبالمحاكم وإدارات المرور والشهر العقاري.

وكيل وزارة الصحة يتابع تطعيم المستشارين والعاملين بالمحاكم

وتأكد وكيل وزارة الصحة من انتظام سير العمل، وأداء فرق التطعيم لعملهم بصورة جيدة، موجهاً الفرق الطبية المشاركة في التطعيم بتسجيل وتطعيم المواطنين، وكذلك تقديم الخدمة الطبية للمواطنين والعاملين بالكنيسة، حفاظاً عليهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وكيل وزارة الصحة: الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين

وأشار وكيل وزارة الصحة بدمياط، إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، لافتا إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى من هنا، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة الوقائية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان واستمراراً للمتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

هذا وأعلنت مديرية الصحة بمحافظة دمياط، عن أماكن ومواعيد تلقي المواطنين، لقاح فيروس كورونا بإدارات دمياط الخمس على مدار أمس الأحد، مشيرة إلى بدء تلقي جرعات التطعيم من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء يوميًا.