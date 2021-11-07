«دويتوهات» ناجحة لـ عمر كمال قبل تعاونه مع عبدالباسط حمودة في «ضيعنا»

يستعد الفنان الشعبي عمر كمال، لطرح أغنيته الجديدة «ضيعنا»، بالاشتراك مع النجم الكبير عبد الباسط حمودة، والتي تُعد من كلمات عمرو قطب وتوزيع إسلام شيبسي، وإخراج كامبا، ولم يكن ذلك الدويتو الأول في حياة عمر كمال، فمنذ بداية مشواره الفني، وشارك في العديد من الدويتوهات مع مختلف النجوم.

وفي سطور يستعرض «الوطن»، أبرز الدويتوهات الناجحة في حياة عمر كمال الفنية.

عمر كمال وحسن شاكوش

تعاون الفنانين الشعبيين عمر كمال وحسن شاكوش، في العديد من الأغنيات، واستطاعا معاً تحقيق ثنائي ناجح، من خلال عدة أغنيات، ولكن أشهرها هو أغنيتهم «لغبطيطا»، التي تم طرحها عبر حساب عمر كمال الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، في عام 2020 الماضي.

واستطاعت أغنية «لغبطيطا»، تحقيق ما يقرب من 218 ونص مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، منذ بداية طرحها في أغسطس من العام الماضي 2020.

حمو بيكا وعمر كمال

استطاع حمو بيكا وعمر كمال، تحقيق ديو مميز، حيث تعاونا معاً في العديد من الأغنيات التي حققت نجاحاً وقبولاً في قلوب الجماهير، كما استطاعت أيضاً تحقيق أعلى المشاهدات، ومن هذه الأغنيات هي «انتي معلمة».

حققت أغنية «انتي معلمة»، ما يقرب من 61 مليون مشاهدة، على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، منذ بداية طرحها في نوفمبر من العام الماضي 2020، عبر الحساب الرسمي لـ عمر كمال على موقع «يوتيوب».

«يلا سلام» تجمع عمر كمال وأحمد شيبة

اشترك عمر كمال وأحمد شيبة، في أغنيتهما «يلا سلام»، التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، منذ بداية طرحها على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، في مارس الماضي من العام الجاري 2021.

وحصلت أغنية «يلا سلام»، العديد من المشاهدات العالية، حيث حققت ما يقرب من 2 ونص مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

عمر كمال وسمية الخشاب

تصدر اسم الفنان عمر كمال، والنجمة سمية الخشاب، بعدما قاموا بطرح كليبهما والذي يحمل اسم «أوعدك»، في يونيو الماضي من العام الجاري 2021، واستطاع هذا الكليب تحقيق أعلى المشاهدات، حيث حصل على حوالي 15 مليون مشاهدة، على موقع الفيديوهات «يوتيوب».