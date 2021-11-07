قبل طرحها بساعات.. عمر كمال: أغنية «ضيعنا» ستكون نقلة في الغناء الشعبي

ساعات قليلة، وتعرض أغنية الفنان عمر كمال الجديدة «ضيعنا»، والتى يشارك بالغناء فيها الفنان الشعبي الكبير عبدالباسط حمودة، والتي تعد باكورة أغنيات «كمال» من شركته الجديدة «اوكيه برودكشن».

كليب «ضيعنا» صور فى منطقة العجوزة

أغنية ضيعنا من كلمات عمرو قطب وتوزيع إسلام شيبسي، منتج فني أحمد موه، ومديري إنتاج أكرم مصطفى وعماد حمدي، ومن إخراج كامبا، واستايلست فريد عادل.

عمر كمال: عبدالباسط حمودة صوت محترم ليكون باكورة إنتاج الشركة

وتعد أغنية «ضيعنا»، هي الأولى التى تجمع عمر كمال مع عبدالباسط حمودة، حيث قدم «كمال»، من قبل عددا من الديوهات الغنائية مع مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، منها «عود البطل» و«بنت الجيران».

عمر كمال قرر أن تكون أغنيته مع «حمودة» بداية له فى مجال الغناء الشعبي بصورة جديدة، حيث قال لـ «الوطن»، إن سكة المهرجانات دخلت فى طريق مغاير تماما عن الطريق الذى كان قد سلكه من فترة.

وعن اختيار عبدالباسط حمودة، قال عمر كمال: «عبدالباسط حمودة صوت محترم ليكون باكورة إنتاج الشركة، وخصصت ميزانية ضخمة للكليب، وأعتزم إنتاج (تراك) مصور بشكل احترافي بمعدل كل شهر أو شهر ونصف الشهر».

وتابع: «مثلما كانت أغنية بنت الجيران، نقلة في خريطة أغاني المهرجانات، أرى أن (ضيعنا) ستكون نقلة جديدة للأغاني الشعبية، وخاصة وأن (إيفيه) الأغنية أكثر من رائع، فضلاً عن فكرة الكليب الملائمة للكلمات والألحان».

يذكر أن عمر كمال كان قد صور الأغنية منذ أيام فى إحدى المناطق فى العجوزة، واستمر التصوير لأكثر من 10 ساعات متواصلة.