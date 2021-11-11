موعد عرض مسلسل «قيامة عثمان» والقنوات الناقلة.. حلقة كل أسبوع

يعد المسلسل التركي «قيامة عثمان»، من أشهر المسلسلات التركية بالوطن العربي، ويحتل قاعدة جماهيرية كبرى من متابعين الدراما التركية، ويعرض مسلسل «قيامة عثمان»، على قناة «ATV» التركية، الحاصلة على حق العرض الأول للمسلسل، بواقع حلقة واحدة كل أسبوع كل يوم أربعاء، بينما تعاد الحلقة على قناة «الفجر الجزائرية»، كل يوم خميس في تمام الساعة العاشرة ونصف بتوقيت القاهرة.

موعد عرض مسلسل «قيامة عثمان» على القنوات العربية

يكون موعد عرض مسلسل «قيامة عثمان»، على قناة «الفجر الجزائرية»، كل يوم خميس في تمام الساعة العاشرة ونصف بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة ونصف بتوقيت الجزائر، بينما تتم الإعادة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، باليوم التالي.

بينما يكون موعد عرض مسلسل «قيامة عثمان»، على قناة «اليرموك»، كل يوم خميس أيضا في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، وتتم الإعادة في اليوم التالي في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

تردد القنوات الناقلة لـ مسلسل «قيامة عثمان»

قناة «ATV» التركية

- التردد 11682

- معدل الترميز 27500

- الاستقطاب «أفقي»

- معامل تصحيح الأخطاء :6/5

- القمر الصناعي: نايل سات

قناة «الفجر» الجزائرية

التردد: 12034

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: «أفقي»

معامل تصحيح الأخطاء:3/4

القمر الصناعي: نايل سات

قناة «اليرموك»

التردد: 11678

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: «أفقي»

معامل تصحيح الأخطاء:3/4

القمر الصناعي: نايل سات

معلومات عن مسلسل «قيامة عثمان»

مسلسل «قيامة عثمان»، من أكثر المسلسلات التركية، التي حققت نجاحا كبيرا لدي متابعيه بالوطن العربي، ويعرض الآن الجزء الثالث من المسلسل، بعد نجاح كبير بعد عرض الجزئين الأول والثاني، ويصنف من اعمال الدراما التاريخية، ويتحدث عن «المؤسس عثمان»‏، وقد بدأ عرضه في 20 نوفمبر 2019.

وتدور أحداثه حول سرد قصة الغازي عثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية، ويشارك بالبطولة كل من: «الممثل بوراك أوزجيفيت والممثلة يلدز جاغري عتيقسوي، وأوزجه تورار، وبوراك تشيليك، وسرحات كيليتش، وإركان أفجي»، ومن إنتاج، محمد بوزداغ، وإخراج متين جوناي.