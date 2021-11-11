أزهري ساخرًا من الديانة الإبراهيمية: لا نعلم أن ترامب رسول من عند الله

قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العلمي العام على الرواق الأزهري، إن كل الديانات السماوية ختمت ببعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، موضحًا أن الديانة الإبراهيمية لا علاقة لها بالديانة أو الدين، ولكنها عبارة عن دعوة سياسية تريد أن تغطي بغطاء ديني لكي تقبل بين الناس، ممازحًا وساخرًا: «الأزهر الشريف لا يعلم بأن الله سبحانه وتعالى أرسل رسولا جديدًا يدعو للديانة الإبراهيمية».

التطبيع بين العالم العربي وإسرائيل

وأضاف «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «المصري أفندي»، والذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير، والمذاع على فضائية «المحور»، أن أول من أطلق الديانة الإبراهيمية على مستوى العالم كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قائلا: «لم نعلم أن ترامب رسول من عند الله، ولكنه له هدي سياسي يريد به التطبيع بين العالم العربي والإسلامي وإسرائيل».

«الإبراهيمية» كوكتيل بين الأديان الثلاثة

وتابع: «الإبراهيمية ليست ديانة ولكنها خليط بين كافة الديانات السماوية التي أرسلها الله للبشر من أجل هدايتهم.. وكوكتيل بين الأديان الثلاثة واتضربوا في الخلاط وطلع بدين جديد بنكهة ترامبية، وهو كلام لا يليق على الإطلاق».

وأكد «فؤاد» أن الكنيسة المصرية والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، استيقظوا لهذا الخبث الصهيوني، ونبهوا على أن هذا الأمر غير مقبول ولكنها أضغاث أحلام لا يمكن أن تحقق على الإطلاق، «الأديان السماوية نزلت من عند الله، ولكل دين شريعة ومنهج وتعاليم».