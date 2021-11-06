تدعيم خطوط مياه الشرب والصرف الصحي بقرى الإبراهيمية بالشرقية بـ37.6 مليون جنيه

نجح الدكتور خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الحصول على خطة مد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي في مركز الإبراهيمية بمحافظ الشرقية والقرى التابعة له.

تدعيم قرى الإبراهيمية بخطوط مياه الشرب

وقال «بدوي»، في بيان، اليوم السبت، إنه استطاع الحصول على الموافقة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تدعيم شوارع وقرى وكفور مركز الإبراهيمية بخطوط مياه الشرب والصرف الصحي ورفع كفالتها بتكلفة 37 مليونًا و650 ألف جنيه.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه تم عمل مقايسة لهذه الخطوط بالتكلفة المالية، موضحا أنه يسعى حل المشاكل التي يعاني منها المركز، بالتعاون مع مؤسسات الدولة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

خطة لإعادة تجهيز مستشفى الإبراهيمية

وكان النائب الدكتور خالد بدوي، قد نجح في الحصول على 10 أسرة للعناية المركزة بمستشفى الإبراهيمية.

وأكد «بدوي»، أنه تم وضع خطة لإعادة تجهيز مستشفى الإبراهيمية مرة أخرى، موضحا أن هذه الخطوة الهامة والجادة تأتي في إطار المشاركة المجتمعية؛ لتقديم خدمة طبية أفضل للمواطنين، مشيرًا إلى تخصيص فصل لأبناء مركز الإبراهيمية بمدرسة التمريض الإبراهيمية بنين؛ تلبية لاحتياجات المواطنين.

نقل محرقة وحدة طب الأسرة

وفي سياق أخر، وافقت مديرية الصحة بالشرقية، على الطلب المقدم من الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بنقل محرقة وحدة طب أسرة كفور نجم بالإبراهيمية، إلى مجمع الخطارة، بعد معاناة الأهالي لمدة 15 عاما.